25 апреля венгерские власти опубликовали сравнительные данные об используемых в их стране вакцинах. Их результат: разработанная НИИ Гамалеи российская вакцина "Спутник-V" - лучшая, у нее самый низкий уровень смертности и самый низкий уровень повторного заражения, пишет Le Figaro.

Российский фонд прямых инвестиций - суверенный фонд, созданный государством для инвестирования в ключевые сектора российской экономики - приветствовал таблицу. Венгерские данные показывают, что после использования "Спутника V" в 20-32 раза меньше случаев смерти и в два-шесть раз меньше случаев заражения COVID-19 на 100 тысяч прививок, чем от мРНК-вакцин, применяемых в Венгрии. Гергель Гуляш, глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил: "Sinopharm лучше Pfizer, а "Спутник" лучше всех".

На этот момент в Венгрии было привито 1 105 600 доз "Спутника V" (6 процентов от общей доли вакцин).

Венгрия запустила кампанию вакцинации 26 декабря 2020 года, начав с самых пожилых граждан. ВакцинаPfizer используется в основном для людей старше 74 лет. Вакцина "Спутник V" была разрешена для людей старше 65 лет, но, согласно постановлениям правительства, запрещена людям с хроническими заболеваниями. Однако "проблема в том, что трудно найти человека старше 60 лет без хронических заболеваний", - отмечает Le Figaro.

Эффективность российской вакцины никто не ставит под сомнение. "Технология и тип вакцины предполагают ее эффективность", - объясняет Le Figaro Жан-Даниэль Лельевр, профессор иммунологии и член Высшего управления здравоохранения (HAS). Однако информации по этому поводу недостаточно. "У нас мало сведений, нет общения в международном масштабе, - продолжает профессор Лельевр. - Всего два небольших испытания ни одного против вариантов".