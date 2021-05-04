Политические партии готовятся к досрочным парламентским выборам от 11 июля

После опубликования в Официальном мониторе указа президента об организации досрочных выборов, политические партии начали подготовку к выборам. Формирования отмечают, что самостоятельно будут убеждать граждан, хотя некоторые депутаты уверенны, что создание избирательного блока из правых и унионистских партий даст Республике Молдова шанс иметь прочное проевропейское большинство в будущем парламенте, отмечает IPN.

Представители Партии действия и солидарности говорят, что отвергают идею избирательного блока по примеру 2019 года, и убеждены, что ПДС получит большинство в будущем парламенте.

„На президентских выборах большинство граждан избрали президента, который отождествляет себя с идеей перемен, очистки политической системы от коррумпированных людей, и теперь мы должны сделать еще один шаг, чтобы иметь и честного президента, и парламент с ответственным большинством. ПДС идет на выборы самостоятельно. Мы рассчитываем на сознательность граждан”, - сказал депутат ПДС Оазу Нантой в ходе передачи „Ora Expertizei” на Jurnal TV.

И представители Платформы DA отмечают, что идут самостоятельно на досрочные выборы, хотя признают, что проевропейские силы должны объединиться, чтобы не упустить шанс прочного проевропейского большинства.

„Мы всегда выступали за единство. Теперь, когда мы узнали позицию партии, с которой создали избирательный блок ACUM, решение команды состоит в том, чтобы идти каждый со своей программой и попытаться убедить электорат, кто лучше”, - сказала депутат Платформы DA Инга Григориу.

Некоторые депутаты говорят, что еще не поздно провести диалог между проевропейскими и унионистскими силами для создания избирательного блока.

„Было бы неплохо вернуться к уже доказанной формуле, несмотря на различные разногласия или подходы, которые существовали в блоке ACUM, вернуться к этой формуле, включая и Партию национального единства. Это был бы проевропейский, румынский симбиоз, который может обеспечить прочное проевропейское большинство. Мы еще не упустили эту возможность, и было бы неплохо провести дискуссии по этому вопросу”, - сказал депутат Юрие Реницэ.

В то время как проевропейские силы начали подготовку к досрочным выборам, представители Партии „Шор” скептически относятся к тому, что выборы будут организованы в назначенный президентом день.

„Мы еще не знаем, откуда будут взяты деньги на организацию выборов. Чрезвычайное положение было отменено, но Конституционный суд не может отменить пандемию, мы хотим знать, как будет организована избирательная кампания в разгар пандемии, когда люди не вакцинированы. Мы готовы пойти на выборы, но не ценой жизни граждан”, - сказала депутат от Партии „Шор” Марина Таубер.

Согласно указу президента, парламент X-го созыва был распущен, а 11 июля должны быть организованы досрочные парламентские выборы. Выборы обойдутся государственному бюджету в 125 млн. леев.