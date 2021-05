Сократилось количество раннего бронирования путевок для летнего отдыха, менеджер по туризму

Неопределенность, вызванная пандемией, сократила желание молдаван отдыхать за пределами страны. По данным Национального бюро статистики, в 2020 году число людей, путешествовавших через туристические агентства, сократилось на 76% по сравнению с 2019 годом. Соответственно, и раннее бронирование путевок, которое могло бы обеспечить до 50% скидки на летние путевки, резко сократилось в этом году, заявила менеджер по туризму Наталья Терновецкая для IPN.

Если к 2020 году зима была наиболее подходящим временем для планирования летнего отпуска и получения скидок, пандемия значительно изменила тенденцию. Ведь многие из тех, кто прошлой зимой забронировал путевку, не отправились отдыхать из-за ограничений, наложенных как Республикой Молдова, так и странами-получателями. Соответственно, в этом году мало кто рискнул оформить заранее бронь. Традиционно предварительное бронирование путевок начиналось с декабря, когда были самые большие скидки на проживание, до 50 процентов. Но из-за неопределенностей с условиями путешествий в 2021 году, туристы оказались менее решительными. То есть только 10% туристов рискнули забронировать путевку”, - отметила Наталья Терновецкая.

Ситуация начала меняться в январе, так как начался процесс вакцинации в мире, и появилась надежда, что ситуация улучшится до лета. Кроме того, менеджер по туризму утверждает, что многие страны начали делать привлекательные предложения. „Были преимущество в ценах. Например, для Мальдив никогда не было таких низких цен, предлагали скидки почти до 50%. В Турции в январе и феврале так же были привлекательные акции, такие как бесплатное проживание детей”.

Весной, когда несколько стран ослабили ограничения, также были диверсифицированы предложения. „На данный момент Турция и Греция объявили об открытии границ с 14 мая. У нас уже есть забронированные путевки с прямыми чартерными рейсами из Кишинева. В Болгарию на автобусе, в Грецию на самолете и автобусе, в Тунис с вылетом из Кишинева, в Черногорию, планируется и Грузия. Большинство экзотических стран теперь доступны с отрицательными ПЦР-тестами или с сертификатами о вакцинации, по крайней мере, после двух недель после второй дозы, или с сертификатами на антитела к COVID-19”, - отметила Наталья Терновецкая.

Тем не менее, по словам туроператора, существует много неопределенности, потому что все меняется изо дня в день, в зависимости от пандемической ситуации. Соответственно и цены меняются. „Цены меняются каждый день. Например, цены на путевку в Египет растут, потому что планируется открытие направления для российского рынка. Там, где растет спрос, растут и цены”.

Таким образом, стоимость 7-дневной путевки в Турцию или Египет начинает от 200 евро на человека, а в Болгарии - от 70 евро, естественно, в зависимости от периода, отеля и типа питания. Но рост цен возможен и из-за прошлогоднего бронирования, поскольку в некоторых гостиницах уже нет мест. „Многие вопросы мы решили в прошлом году, туристы были на отдыхе и использовали бронь, которая была оплачена, другие должны использовать ее сейчас, т.е. решения есть”, - отметила Наталья Терновецкая.

Несмотря на ограничительные условия, многие молдаване рискнули и отправились в отпуск в прошлом году после того, как несколько стран открыли границы для туристов. „Наша статистика показывает, что главными направлениями были Турция, потому что она аннулировала обязательные тесты, Египет, меньше Румыния, Украина, Дубай. Зимой открылась Румыния, Украина, Швейцария. Конечно, в европейские страны смогли свободно путешествовать молдавские граждане с румынскими паспортами, особенно по воздушному пути. Основным условием был ПЦР-отрицательный тест. Исключение сделали Турция, Занзибар и Украина в определенные периоды”,- отметила менеджер по туризму.

Данные подтверждаются и статистикой НБС, которая показывает, что из 74,7 тыс. молдаван, путешествовавших в 2020 году, большинство выбрали Турцию (57,4% от общего количества выехавших за границу), Египет (17,8%), Румынию (7,9%), Болгарию (5,1%), Украину (3,9%), Объединенные Арабские Эмираты и Грецию (по 0,8%), Чехию (0,7%). А поступления агентств и туроператоров в 2020 году составили 782,8 млн. леев, то есть только 31,2% по сравнению с 2019 годом. Больше всего снизились поступления от исходящего туризма - на 68,6% по сравнению с 2019 годом.

Citește mai mult: https://www.ipn.md/ru/sokratilos-kolichestvo-rannego-bronirovaniya-putevok-dlya-letnego-otdykha-menedz-7978_1081400.html#ixzz6tsN9Lg2z

Follow us: @IPN_News_Agency on Twitter | ipn.md on Facebook