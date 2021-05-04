Бедность заставляет пенсионеров Молдовы продавать все, что есть в доме

Жизнь пенсионеров в Молдове тяжелая и трудная. Каждый день можно увидеть на улицах столицы стариков, которые продают всё, что еще сохранилось в хозяйстве, чтобы заработать хоть какие-то деньги.

Пенсионеры в Молдове вынуждены упорно трудиться, чтобы прокормить себя, передает tv6.md

Кто-то продает цветы. 68-летняя женщина рассказывает, что проработала 50 лет, и хотела бы более спокойной и достойной старости. Но ее пенсия составляет 1500 леев, и прожить на эти деньги нет никакой возможности.

«А что делать? Питаться как-то надо. Коммунальные услуги дорогие. Полиция нас выгоняет. Но что делать, если другого выхода нет?» - сказала женщина.

Другая пенсионерка приехала в Кишинев из Костешт, чтобы продать собранную крапиву.

«Денег нет. Надо хоть лей заработать. Тяжело. – А пенсия? – 1200 получаю, а что делать с этими деньгами? Я даже не знаю, на что её потратила. Еще долги есть» - отметила женщина.

Пенсионерке из села Бардар 73 года, и она также вынуждена приезжать в столицу, чтобы что-нибудь заработать.

«Как сидеть дома, если бедность заставляет. 47 лет проработала в колхозе, ребенок есть. Только сейчас получаю пенсию 1500 леев. Вот и приходиться стоять… На буханку хлеба, масло. Никому мы не нужны. Мне 73 года, но я так и не видела хорошей жизни» - рассказывает женщина.

Пенсионеры говорят, что каждый месяц для них — это настоящая борьба за выживание.

«У меня козы, и я делаю брынзу на продажу. Вот такая у нас пенсия. В 70 лет я стою на улице и продаю свой товар», - отметил мужчина.

Так и мучаемся. До этого продала одни цветы, сейчас другие, скоро будет и зеленый грецкий орех. — Как будете встречать праздники в этом году? – Здесь и буду встречать», - сказала женщина.

В Молдова почти 700 тысяч пенсионеров. По данным Национального бюро статистики, четверть из них живут за чертой бедности и получает пенсию менее двух тысяч леев в месяц.

С 1 апреля все пенсии были проиндексированы на 3,89%. 1 октября ожидается вторая индексация с учетом уровня инфляции, зарегистрированного в первом полугодии 2021 года. Коэффициент индексации устанавливается правительством.