Не расслабляемся: резкий всплеск коронавируса в Молдове ожидается после пасхальных праздников

Последняя неделя нас радовала не только тем, что погода стала понемногу вспоминать о том, что на дворе уже третий месяц как весна, но и заметным спадом ежедневно регистрируемого количества заразившихся COVID-19 в Молдове. Что ж, весна и тепло – это замечательно, но не рано ли мы радуемся тому, что коронавирус уходит?

К сожалению, зараза, получившая метку COVID-19, и которая запомнится всем живущим на земле на всю жизнь, покидать нас не собирается. Об этом в приватном разговоре дал понять врач-эпидемиолог. Ниже приводим наш разговор с медиком.

- Цифры, которые мы видим каждый вечер в отчете Министерства здравоохранения Молдовы, вселяют в нас надежду на то, что коронавирус от нас уходит, и чем дальше, тем меньше будет заболевших. Это действительно так?

- К сожалению, это не так, и я объясню почему. Да, есть спад, не буду отрицать, и это, конечно же, хорошо. Но это временный спад, и объясняется он, к сожалению, не тем, что коронавирус уйти от нас решил – нет. Пасха – главный праздник молдавского народа, и к нему готовятся основательно, боятся что-либо забыть, и уж тем более пропустить и не отпраздновать.

Поэтому многие даже если и почувствуют себя плохо, не станут обращаться к врачу – а вдруг коронавирус и в больницу положат? И тогда празднование Пасхи обернется медным тазом. А этого допустить нельзя. И вот человек сидит и терпит – сбивает температуру таблетками и т.д. Ну, а уже после праздника можно и к врачу обратиться. Как-то так все и происходит – повторюсь, к сожалению…

- То есть, вы хотите сказать, что после Пасхи нам нужно ждать всплеска и нового роста количества заболевших COVID-19?

- Да, именно так. Пока праздники – будет все так же спокойно, будут маленькие цифры. А тем временем люди будут собираться семьями, компаниями, праздновать Пасху, следовать традициям и не думать об опасности заразиться. И это, опять же, к сожалению, сыграет с ними злую шутку. Могу с уверенностью сказать, что после Пасхальных праздников число заболевших значительно вырастет, это будет новый всплеск.

Вот такой разговор состоялся у нас с врачом – эпидемиологом. Как видите, ничего радужного, никаких иллюзий медики не питают относительно спада пандемии и избавления от коронавируса. Зараза еще есть, она среди нас и настроена продолжать убивать и менять жизни людей, увы, не в лучшую сторону.