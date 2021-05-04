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Анатол Унтура. За успех нашего гиблого дела
04.05.2021

Павел Зинган

У меня есть любимый тост  – “За успех нашего гиблого дела”

Я с друзьями готовил мамалыгу в Антарктиде на льдине, в Сахаре в песках и даже в Гренландии на лодке. Мамалыга — это молдавский вариант манны небесной. Если не это доказательство существования Бога – то что?

“У других бывает и похуже” – любимая фраза мамы. Это, наверное, олицетворение философии их поколения. В Африке дети голодают, а у нас хлеб на столе. Ну да, а вот в Беверли Хиллс никто не голодает и машины с кондиционерами. Никогда не понимал почему сравнивать себя надо с теми, у кого хуже… Почему не с теми, у кого лучше? Хуже я не хотел.

Мои родители хотели, чтобы я успокоился. Меня слишком много для всех и для них тоже. Ну а пока - покой им только снится.

Какая из десяти заповедей самая важная? Не разбивать скрижали. Ведь часто, пытаясь следовать законам или заповедям, мы забываем про саму суть учений.

Если бы я сейчас встретил дедушку и бабушку, я бы спросил их, почему они не написали мемуары. Сейчас мне приходится собирать о них информацию по крупицам. А так, читал бы вечерами мемуары, переживания, дневники – все то, кем они были или кем хотели казаться. Например, только через 75 лет после войны, я узнал, что дед был награждён за уничтожение более 10 немецких солдат под Берлином в 45 году. Он просто никому об этом не рассказал при жизни. Узнали из рассекреченных материалов ОБД Мемориал.

Писать мемуары или дневники надо всем. Сейчас проще – есть социальные сети, нас оцифруют после смерти и будут с нами общаться. Будем уже ссориться с помощью цифрового бессмертия.

Наши родители – это наивные романтики, которые строили замки из тумана на зыбучих песках. Получилось не очень. Дети же, зрелые прагматики и настоящие социальные монстры. У них все будет по-другому. Я может этому не особенно рад – но меня, скорее всего, никто спрашивать не будет. Да и не моё это дело.

Какие принципы стоит передать детям? Ничего передавать не надо. Не надо навязывать, настаивать или убеждать. Нет универсальных принципов, нет универсальных советов или таких истин, которые выдержат схватку с дивным новым миром который уже наступил. Современные дети, это такие биомашины, способные осваивать и анализировать огромные объемы  информации. Суперкомпьютеры, которые сами все поймут и сами найдут свой путь. В моем понимании, родитель, как электростанция – должен обеспечить бесперебойный ток лет так до 15. Дальше – сами.  

Каждое поколение лучше предыдущего – иначе прогресс был бы невозможен. Я бы не стал особо волноваться, все у молодого поколения будет хорошо.

У меня есть три правила в бизнесе. Не делать бизнес с государством, увольнять нытиков из коллектива и всегда экономить на офисах.

Моему сыну 6 лет. Из последних его бизнес-кейсов:  он пытался продать моей маме огород моей тёщи. За 100 лей. Но я так и не успел на первый раунд инвестиции – они его закрыли без меня. Буду следить за IPO.

Я не думаю, что бывают какие-то специфические ошибки именно молдавских бизнесменов. Любой бизнес в любой стране пытается адаптироваться к реальности, в которой ему приходится существовать. А это всегда очень странный суп из обстоятельств, традиций, законодательства, кланов и сотен других ингредиентов. Отсюда и особенности молдавского бизнеса.

Будущее за бизнесом способным адаптироваться. Бизнес уже не столько про уникальное конкурентное преимущество, сколько про способность перестраиваться за ночь и изобретать себя заново. Пандемия, кстати, это наглядно показала.

Уверен, что мне еще предстоит пережить худший и лучший день моей жизни.

У Молдовы нет шанса стать процветающей страной, но вот у молдаван он есть. Захотят ли они его разделить со своей страной? В этом, по-моему, и заключается главный вопрос.

Главная книга человечества – это “Происхождение Видов” Дарвина. Там есть ответы на все вопросы. Ну а что нельзя найти у Дарвина, точно найдётся у Нильса Давидовича Бора.

Недостатки устройства общества обусловлены в первую очередь недостатками самих членов этого общества. Идеальное общество — это почти что идеальный оксиморон. О нем можно говорить, наверное, только в контексте эпистемологической интерпретации концепта утопизма как такового. А вот на практике, на большой выборке, и в идеальных условиях пары сотен тысяч лет эволюции вида, выясняется, что общество, которое состоит из слабых особей не в состоянии создать сверхчеловека, но может создать мамалыгу с токаной и красным вином. Что согласитесь, неплохая альтернатива идеальному социальному строю.

Если бы я своим детям снимал фильм о красоте Земли, я бы им обязательно показал Антарктиду и Северный Ледовитый Океан с Исландией.

Мужчина – это в первую очередь социальный и культуральный концепт. Очень часто настоящие мужчины носят юбки и покупки из магазина.

Настоящая женщина – это чертовски трудная роль.

Моя жена — это моя сбывшаяся мечта. А несбывшихся «мечт» у меня нет.

Хочу, чтобы мои внуки сказали обо мне: дедушка – он … он, вообще, умирать собирается?


 
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