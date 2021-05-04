Цырдя показал связь между Плахотнюком и Санду

Интересно, почему ряд партий больше не выступает по вопросу Влада Плахотнюка.

Насчет этого недоумевает политолог Богдан Цырдя, который заметил, что партии «Действие и солидарность», «Платформа достоинство и правда» и Майя Санду «больше не говорят о Плахотнюке, о возвращении миллиарда, об аресте тех, кто крал миллиард».

– Вы заметили, что они не сделали ни одного обращения в Интерпол, Европол или хотя бы к Ковеси, чтобы вернуть миллиард и арестовать олигарха? Вы заметили, что Плахотнюк для них больше не коррупционер? Таковым стал Додон, который не крал деньги из Banca de Economii, не крал миллиард, аэропорт и т.д.? - пишет Цырдя в соцсетях.

Он считает, что Плахотнюк, Санду и их партии – заодно, и Плахотнюк и Санду – ставленники Госдепа США, «просто Плахотнюк сделал свое дело (запретил русский язык, СМИ, межправкомиссию, распродал все банки), был запачкан, потому его решили убрать».

– Плахотнюк помог Санду стать президентом в 2020 году, о чем открыто говорит Андриан Канду! Ведь именно Плахотнюк снял «сцену с кульком» в июне 2020 года, именно он вбросил ее через депутата Юрия Реницу, он продвигал ее на всех своих ТВ! Павел Филип и министры ДПМ работали на Санду! То же самое делал и Адриан Канду, признавшись в этом с трибуны парламента. Знаменитая «сцена с кульком» (напомним, что Додон не брал его!) была заранее спланирована Плахотнюком.

Если бы Плахотнюк реально давал деньги, у него должны были быть сотни видео именно передачи денег, а не обсуждения их! Додон усыплял бдительность Плахотнюка, соглашался с его доводами, говорил о тяжелом финансовом положении партии (мол, «Какие выборы?! Мы же на мели!»), чтобы на второй день, то есть 7 июня, назначить новое правительство и сбросить Плахотнюка из власти!

Не будь Додона, олигарх правил бы по сей день. И поэтому Плахотнюк всю жизнь будет мстить Додону. Он для него враг, а не Санду. Тем не менее, «сцена с кульком» говорит только об одном - Додон переиграл Плахотнюка и прогнал его из власти. И благодаря этому страна вздохнула на время свободнее! – заключил Цырдя.

Подготовил Михаил Генчу