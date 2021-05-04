Кику предлагает объединить минфин с минэкономики

Партия развития и объединения Молдовы (PDCM) предлагает создать единое министерство экономики и финансов. Как передает "ИНФОТАГ", об этом говорится в пресс-релизе партии.

По мнению председателя PDCM экс-премьера и министра финансов Иона Кику, "серьезным недостатком государственной политики в экономической сфере является слабая корреляция между целями экономического развития и бюджетно-налоговыми целями - государственные структуры, отвечающие за эти сферы, часто преследуют узкие институциональные интересы".

"Партия считает целесообразным пересмотреть эти подходы, обеспечивая гармонизацию и синхронизацию экономической и бюджетно-налоговой политики путем передачи этих полномочий единому центральному публичному органу - Министерству экономики и финансов. Это не только обеспечило бы лучшее взаимодействие на уровне экономической и бюджетно-налоговой политики, но и способствовало бы определению разумного и оптимального баланса в области государственного контроля экономической деятельности, включая налоговую и таможенную", - считает Кику.

По его мнению, "сокращение феномена теневой экономики и устранение налоговой дискриминации добросовестных экономических агентов являются важнейшими элементами обеспечения значительного экономического роста".

"С этой целью государство должно продолжать снижать ставки налогов и сборов при одновременном повышении налоговой дисциплины, пересматривать существующие налоговые льготы с точки зрения их эффективности, обеспечивать справедливую конкуренцию в сфере торговли за счет эффективного и справедливого регулирования предпринимательской деятельности на основе патента и торговых операций онлайн. Налоговые льготы будут применяться в основном для поддержки развития малого бизнеса, инновационных отраслей экономики, таких как информационные технологии и зеленая экономика, для поддержки создания новых рабочих мест, а также для разработки программ, направленных на экономическую интеграцию молодежи и наших сограждан, находящихся за рубежом", - отметил Кику.