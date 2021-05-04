Стурза о досрочных выборах: Мандат доверия отдадут Майе Санду

«У правых сейчас есть шанс получить исторический результат на следующих парламентских выборах, что позволит им сформировать большинство и одноцветное правительство в Кишиневе».

Так считает бывший премьер-министр Республики Молдова и президент Ассоциации внешней политики (EPA) Ион Стурза, сообщает deschide.md

В интервью румынскому порталу G4Media Стурза сделал краткий анализ политической ситуации в Республике Молдова, а также рассказал, каким был бы лучший способ регулирования судебной системы в Кишиневе, чтобы разблокировать доверие, а также средства внешних партнеров для Республики Молдова.

Говоря о досрочных парламентских выборах, экс-премьер отметил, что сегодня их хотят только Майя Санду и ПДС.

«Понятно, что борьба еще не окончена, но это решение Конституционного суда - очень важный шаг к запуску досрочных выборов. Я считаю, что выборы рано или поздно должны состояться. Чем раньше, тем лучше, потому что эта моральная и правовая катастрофа в парламенте больше не может продолжаться», - сказал Стурза.

Что касается правых партий в Республике Молдова, Стурза утверждает, что у них есть шанс получить исторический результат на следующих парламентских выборах.

«К сожалению, когда мы говорим о правых, мы в частности говорим о ПДС. Фактически, мандат доверия будет отдан Майе Санду. Остальные партии справа практически не имеют шансов попасть в парламент. Это печально. Возможно, если бы они сформировали более широкую коалицию, основанную на борьбу с антиевропейскими и антирумынскими левыми конкурентами, у них мог бы появиться еще один шанс. Но я знаю, что они сделают, а именно бросят вызов Майе Санду. Так же, как с большим энтузиазмом это делает и ее бывший соратник Андрей Нэстасе. Так же, как поступают так называемые унионистские партии. В этих условиях вся тяжесть и ответственность так называемых проевропейских правых ложится на плечи Майи Санду», - уточнил экс-премьер.