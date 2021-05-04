Вакцина "Спутник V" уже распределена по стране — сколько доз получат районы

Начиная с четвертого мая жители Молдовы могут вакцинироваться вакциной "Спутник V", которая поступила в республику в качестве гуманитарной помощи от РФ.

Больше всего вакцины "Спутник V" получит муниципий Кишинев — 14 700 первых доз препарата. На втором месте — центры общественного здоровья муниципия Бельцы, куда распределено 4650 первых доз.

Это следует из документа, опубликованного Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.

В Международный аэропорт Кишинева 30 апреля прибыл самолет со второй партией российской вакцины "Спутник V", которая предоставлена Молдове Россией в качестве гуманитарной помощи. По словам Курова, речь идет о 40 тысячах доз для жителей правого берега Днестра и 31 тысяче доз для жителей Приднестровья.

В субботу, 24 апреля, в страну доставили первую партию российской вакцины от коронавируса. Как сообщили в МИД РФ, "российской стороной было принято принципиальное решение о выделении Молдове 182 тысяч доз препарата "Спутник V", включая 62 тысячи доз для Приднестровья".

В Минздраве Молдовы ранее отметили, что российский препарат безопасен и эффективен.

"Отметим, что вакцина "Спутник V" является безопасной и эффективной в 100% против тяжелых форм COVID-19. Вакцину можно вводить взрослым в возрасте от 18 лет. Условия хранения: -18 градусов по Цельсию. Схема введения – две дозы с интервалом в 21 день внутримышечно", – сказано в информации министерства.

По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.