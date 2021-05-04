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Общество
В столице открываются театры, кинотеатры и концертные залы
04.05.2021

В столице открываются театры, кинотеатры и концертные залы. Так постановила столичная комиссия общественного здоровья, указав, что они должны быть заполнены только наполовину.
Культурные заведения уже могут принимать зрителей. Они были закрыты с 1 марта по решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, сообщает publika.md

Это постановление вызвало бурю негодования у артистов, которые не раз выходили на протесты.

Между тем, с мая власти разрешили организацию ярмарок сельхозпродукции в выходные дни в секторах столицы по адресам, установленным претурами. Торговые лотки должны находиться в трех метрах друг от друга.

Отмечается, что меры могут пересмотреть в зависимости от развития эпидемситуации.


 
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