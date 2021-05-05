Храбрый стрелок Михаил Гершензон

Елена ЗАМУРА

Если бы не Михаил Гершензон – возможно, в нашем книжном детстве не было бы знаменитого английского вольного стрелка из Шервудского леса, его смелых и справедливых соратников-вилланов, Маленького Джона и фриара Тука. Книга «Баллады о Робин Гуде» - больше, чем пересказ фольклора, это цельная, замечательная сказка из числа тех, что формируют характер.

Военный переводчик Михаил Гершензон был смертельно ранен в бою 8 августа 1942 года. Он похоронен в братской могиле у села Никольское Шаховского района Московской области. И очень жаль, что на месте этой могилы нет обелиска и не выбиты на нем замечательные слова: «Могилу просторную вширь и в длину / Мне вырой - и люди пройдут / И скажут: «Под деревом этим лежит / Храбрый стрелок Робин Гуд!»».

Семья Гершензонов – из Кишинева, где родились дядя и отец Михаила, братья Михаил Осипович и Абрам Осипович. Первый – знаменитый русский мыслитель, историк культуры, переводчик. Дед Гершензонов по матери Яков Цысин подростком видел Пушкина, гулявшего в городском саду, это предание в семье передавали из поколения в поколение.

Абрам Осипович – знаменитый педиатр, пропагандист грудного вскармливания, в 1901 году организовал первую в России детскую консультацию «Капля молока», где матери делились грудным молоком с теми, у кого его не было. А его сын Михаил дал детям замечательную пищу для ума. Он еще и автор вольного перевода «Сказок дядюшки Римуса» Джоэля Харриса. Об этой книге говорили, что имя Михаила Абрамовича Гершензона можно смело ставить на ее обложку. Надеюсь, в вашем детстве была книжка о приключениях Братца Кролика и Братца Лиса!

Гершензон знал отлично несколько языков, читал Данте в оригинале, переводил Байрона и Шелли, носил рубашку в байроновском стиле с воротником апаш. Он работал в детском издательстве, но ушел на фронт в июле 1941 года. Михаил Абрамович был политработник и военный переводчик, но ему пришлось и рыть окопы, и ходить в разведку. Советский глимен воевал всего год. Его фронтовые записки невозможно читать без душевной боли. Он погиб как его герой Робин Гуд: когда был убит командир батальона, поднял бойцов, крикнув: «Вперёд, за мной!», и солдаты пошли за ним. Михаила прошила пулеметная очередь… В госпитале он написал жене: «Я умер в атаке, когда поднимал бойцов, это вкусная смерть…».

Ему было всего 42 года. Его сын Евгений стал известным физиком, лауреатом Государственной премии СССР. Его внуки – российские физики Владимир и Михаил Гершензоны.

А это детская книжка советского издательства «Детгиз», вышедшая в свет в 1966 году. 17 черно-белых иллюстраций художника Г.Калиновского – лучшие, он, кстати, гениально проиллюстрировал и «Сказки дядюшки Римуса». А еще «Мэри Поппинс», «Алису», «Гулливера», но это уже отдельный разговор. Увы, большинство современных иллюстраций к детским книгам – пошлый диснейленд, а Мэри Поппинс рисуют в виде Барби. Это сказал автор сайта о Калиновском – человек, выросший на проиллюстрированных им книгах и создавший мемориал художника.