Шор может вернуться

Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер не исключила, что лидер формирования Илан Шор, скрывающийся за рубежом с июня 2019 г., может вернуться в Молдову для участия в досрочных парламентских выборах. Как передает "ИНФОТАГ", об этом она заявила в эфире телеканала Jurnal TV.

"Илан Шор примет участие в избирательной кампании. Конечно физически, как же иначе можно участвовать в кампании?!", - сказала Таубер, отвечая на вопрос ведущего.

При этом, у нее остаются вопросы по части организации досрочных выборов 11 июля, связанные с финансовой стороной - "откуда будут выделены деньги?". Депутат также предположила, что эпидемиологическая ситуация может ухудшиться.

"Конституционный суд может отменить чрезвычайное положение, но не пандемию",- сказала Таубер.

Как сообщало агентство "ИНФОТАГ", в июне 2017 г. Илан Шор был приговорен к 7,5 лет тюремного заключения, но оставался на свободе, так как решение суда вступает в силу после рассмотрения в Апелляционной палате (АП). После многомесячной паузы дело было передано в АП Кахула, но его рассмотрение намеренно затягивалось. В июне 2019 г., сразу после объявления Демпартии о переходе в оппозицию Плахотнюк, Шор и их ближайшее окружение покинули Молдову. МВД предполагает, что Шор находится в Израиле, гражданством которого обладает.