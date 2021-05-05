Специалисты объяснили, почему Молдова пока не готова перейти к массовой вакцинации

Местные власти настаивают, а Национальный комитет по вакцинации отказывает. Мэрия Кишинева запросила начать третий этап иммунизации, однако специалисты говорят, что это преждевременно. Необходимость ставить прививки по запросу желающих обсудили на оперативном заседании столичной администрации.

"Просим начать иммунизацию против COVID-19 согласно запросам и активировать систему предварительной записи. Граждане должны обратиться к семейному врачу, чтобы записаться, потому что вакцины есть и пункты для вакцинации тоже", - заявила глава управления соцпомощи и здравоохранения.

В соцсетях мэр Ион Чебан призвал кишиневцев связаться с семейными врачами для записи на прививку. Это несмотря на то, что члены комитета по вакцинации четко заявляют - они не выполнят требование насчет иммунизации по запросу: "Мы совершенно не готовы к третьему этапу, потому что не вакцинировали даже 10% или 20% населения. Насколько мне известно, даже в Кишиневе не иммунизировали более 20% населения. Сейчас нужно сделать прививки сотрудникам МВД, безопасности, местной и центральной администрации. После прохождения этого этапа постепенно перейдем к третьему", - сообщила по телефону координатор Коммуникационной группы по вакцинации Нинель Ревенко.

В нашей стране кампания по иммунизации началась второго марта. В первую очередь прививки сделали сотрудникам медицинской системы. В настоящее время продолжается вакцинация работников сферы образования, правоохранительных органов, людей старше 60 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

Третий этап предполагает иммунизацию остального населения. В Кишиневе уже использовали более 42 000 доз вакцины.