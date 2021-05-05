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Экономика
Рост цен на топливо в Молдове: еще две сети АЗС объявили о повышении цен
05.05.2021

После того как в понедельник одна из молдавских автозаправочных станций объявила о подорожании топлива, сегодня еще две сети повысили цены на дизель и бензин.
Если до сих пор литр бензина марки A 95 продавался за 19 леев 27 банов, то с сегодняшнего дня водители вынуждены будут платить на 67 банов больше — а именно 19 леев 94 бана за литр, передает tv6.md

Стоимость солярки выросла на 32 бана, дизель продается за 16, 27. Цена на газ осталась пока неизменной — 11 леев 30 банов.

Напомним, на прошлой неделе одна из АЗС поменяла ценники в большую сторону. Череда повышений началась в декабре прошлого года. Эту тему в ближайшее время, возможно, обсудят в парламенте.

Представители партии «Платформа DA» потребовали созвать в срочном порядке на заседание Комиссию по экономике, бюджету и финансам, чтобы заслушать отчеты Национального агентства по регулированию в области энергетики и Совета по конкуренции.


 
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