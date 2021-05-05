Как глава Минобороны Гайчук униониста Цыку осадил

Предводитель Партии национального единства записал видео со столичного мемориала "Вечность", посетовав: "Советские памятники ремонтируют, а на выборы денег нет". "Ни одного бана на ремонт "Вечности" сегодня не тратится", – ответил ему глава Минобороны.

Исполняющий обязанности министра обороны Молдовы Виктор Гайчук заявил Sputnik, что ремонтные работы, ведущиеся сегодня на территории кишиневского воинского мемориала "Вечность", абсолютно ничего не стоят государственному бюджету Молдовы.

Октавиан Цыку об этом, судя по всему, просто ничего не знает.

"Мы прописали в контракте с компанией, которая в прошлом году серьезно ремонтировала мемориал воинской славы "Вечность" и которая сегодня осуществляет там же легкий косметический ремонт, следующее условие: фирма берет на себя обязательство в течение десяти лет поддерживать объект в надлежащем состоянии и при необходимости выполнять требующиеся для этого работы. Таким образом, за сегодняшний косметический ремонт на мемориале никто никому ничего не платит", – заявил глава молдавского оборонного ведомства в интервью Sputnik Молдова.

При этом Гайчук категорически отказался вступать в полемику с Цыку. Однако кое о чем напомнил.

"Желающие переписать историю были, есть и, конечно, будут. Но мы еще не забыли, что знамя над Рейхстагом водрузил советский солдат – воин той армии, в которой воевали с фашизмом сотни тысяч молдаван. Воевали и победили. И заслужили, чтобы их память чтили внуки.

Любой нормальный человек радуется победе добра над злом. А международный трибунал в Нюрберге, опять-таки напомню очевидное, признал фашизм однозначным злом..." – заявил Гайчук.

Лидер унионистской "Партии национального единства" Октавиан Цыку выступил со своим заявлением накануне Дня Победы 9 Мая. В этот праздничный день представители общественных организаций и властей Молдовы должны возложить цветы к мемориалу "Вечность".

Мемориальный комплекс "Вечность" был сооружен в Кишиневе в память о воинах, погибших в боях за освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Его открытие состоялось 9 мая 1975 года.