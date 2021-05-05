Плата, взимаемая "Termoelectrica" с потребителей, имеющих автономное отопление, незаконна

Адвокат Николае Мариан утверждает, что плата за транзит тепловой энергии по трубам, проходящим через квартиры, отключённые от централизованной системы отопления, незаконна. По его словам, тепловая энергия – собственность АО „Termoelectrica” – без согласия потребителя, имеющего автономное отопление, проходит через его квартиру и поставляется другим лицам. Это делается без согласования взаимовыгодных финансовых условий между потребителем и „Termoelectrica”, а выгода от предпринимательской деятельности распространяется лишь на интересы поставщика.

На пресс-конференции в IPN Николае Мариан заявил, что, согласно нормам законодательства, между потребителем и поставщиком должен действовать договор, который в настоящее время отсутствует. „В условиях отсутствия такого договора „Termoelectrica”, с одной стороны, вообще утрачивает возможность взимать плату за поставку теплоэнергии. Но, с другой стороны, у нас имеется Закон о жилье, в котором говорится, что в случае предоставления услуг, которые не учитываются в индивидуальном порядке, учёт производится кооперативом или ассоциацией совладельцев в кондоминиуме, которые, в свою очередь, распределяют между отдельными потребителями количество израсходованных ими благ”, - разъяснил доктор права.

По его словам, „Termoelectrica” обосновывает взимание платы за транзит по трубам отопительной системы, проходящим через квартиры, отключённые от централизованной системы, наличием у предприятия ряда потерь, которые должен оплатить потребитель, в том числе и пользующийся автономным отоплением. Но закон чётко гласит, что тарифы и составляющие тарифов на теплоэнергию не включают в себя и не учитывают сверхнормативные потери тепловой энергии, а также иные необоснованные издержки или расходы. „Это означало бы, что все сверхнормативные потери тепловой энергии должен оплачивать непосредственно поставщик”, - отметил Николае Мариан.

„Ещё один ключевой вопрос: почему АО „Termoelectrica”, осуществляя свою предпринимательскую деятельность, должно получать доходы за счёт моего жилья, делая бизнес на принадлежащей мне квартире, а я не имею права пользоваться некоторыми возможностями или получить некие льготы непосредственно от „Termoelectrica”?”, - задаётся вопросом адвокат.

Адвокат призвал лиц, несогласных с взиманием платы за транзит тепловой энергии по трубам, проходящим через квартиры, отключённые от централизованной системы отопления, присоединиться к делу, находящемуся на рассмотрении в Апелляционной палате Кишинёва. Дело оказалось в суде после того, как в Конституционный суд было направлено обращение об исключительном случае неконституционности постановления правительства, которое служит правовым основанием для требований АО „Termoelectrica” о взыскании этих денежных сумм. КС, рассмотрев обращение об исключительном случае неконституционности, распорядился прекратить проверку конституционности, мотивировав своё решение тем, что речь идёт о проверке регламента, который обеспечивает применение закона, и этим должен заниматься административный суд. По словам Николае Мариана, пострадавшие потребители должны подать иск о совместном участии в гражданском деле № 3-145/20.

Профессор, доктор хабилитат конституционного права Александру Арсене заявил, что конституционные нормы гарантируют право на частную собственность и её защиту. И в ситуации, когда государственное учреждение посягает на эту собственность, человек вправе обратиться в суд, потому что таков демократический путь восстановления его прав. „Существуют эти положения, и механизм, который вы привели в движение, подкреплён аргументами. Надеемся, что совместными усилиями, на основе закона и Конституции, как высшего народного закона, нам удастся решить эту проблему”, - отметил Арсене.