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Экономика
Плата, взимаемая "Termoelectrica" с потребителей, имеющих автономное отопление, незаконна
05.05.2021

Адвокат Николае Мариан утверждает, что плата за транзит тепловой энергии по трубам, проходящим через квартиры, отключённые от централизованной системы отопления, незаконна. По его словам, тепловая энергия – собственность АО „Termoelectrica” – без согласия потребителя, имеющего автономное отопление, проходит через его квартиру и поставляется другим лицам. Это делается без согласования взаимовыгодных финансовых условий между потребителем и „Termoelectrica”, а выгода от предпринимательской деятельности распространяется лишь на интересы поставщика.

На пресс-конференции в IPN Николае Мариан заявил, что, согласно нормам законодательства, между потребителем и поставщиком должен действовать договор, который в настоящее время отсутствует. „В условиях отсутствия такого договора „Termoelectrica”, с одной стороны, вообще утрачивает возможность взимать плату за поставку теплоэнергии. Но, с другой стороны, у нас имеется Закон о жилье, в котором говорится, что в случае предоставления услуг, которые не учитываются в индивидуальном порядке, учёт производится кооперативом или ассоциацией совладельцев в кондоминиуме, которые, в свою очередь, распределяют между отдельными потребителями количество израсходованных ими благ”, - разъяснил доктор права.

По его словам, „Termoelectrica” обосновывает взимание платы за транзит по трубам отопительной системы, проходящим через квартиры, отключённые от централизованной системы, наличием у предприятия ряда потерь, которые должен оплатить потребитель, в том числе и пользующийся автономным отоплением. Но закон чётко гласит, что тарифы и составляющие тарифов на теплоэнергию не включают в себя и не учитывают сверхнормативные потери тепловой энергии, а также иные необоснованные издержки или расходы. „Это означало бы, что все сверхнормативные потери тепловой энергии должен оплачивать непосредственно поставщик”, - отметил Николае Мариан.

„Ещё один ключевой вопрос: почему АО „Termoelectrica”, осуществляя свою предпринимательскую деятельность, должно получать доходы за счёт моего жилья, делая бизнес на принадлежащей мне квартире, а я не имею права пользоваться некоторыми возможностями или получить некие льготы непосредственно от „Termoelectrica”?”, - задаётся вопросом адвокат.

Адвокат призвал лиц, несогласных с взиманием платы за транзит тепловой энергии по трубам, проходящим через квартиры, отключённые от централизованной системы отопления, присоединиться к делу, находящемуся на рассмотрении в Апелляционной палате Кишинёва. Дело оказалось в суде после того, как в Конституционный суд было направлено обращение об исключительном случае неконституционности постановления правительства, которое служит правовым основанием для требований АО „Termoelectrica” о взыскании этих денежных сумм. КС, рассмотрев обращение об исключительном случае неконституционности, распорядился прекратить проверку конституционности, мотивировав своё решение тем, что речь идёт о проверке регламента, который обеспечивает применение закона, и этим должен заниматься административный суд. По словам Николае Мариана, пострадавшие потребители должны подать иск о совместном участии в гражданском деле № 3-145/20.

Профессор, доктор хабилитат конституционного права Александру Арсене заявил, что конституционные нормы гарантируют право на частную собственность и её защиту. И в ситуации, когда государственное учреждение посягает на эту собственность, человек вправе обратиться в суд, потому что таков демократический путь восстановления его прав. „Существуют эти положения, и механизм, который вы привели в движение, подкреплён аргументами. Надеемся, что совместными усилиями, на основе закона и Конституции, как высшего народного закона, нам удастся решить эту проблему”, - отметил Арсене.


 
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