Ковидные отделения закрываются. Надолго ли?

В столице количество отделений COVID-19 в настоящее время невелико, и они поэтапно закрываются. Однако при возникновении новой волны заболеваний они будут повторно активированы.

По словам начальника Главного управления социальной помощи и здравоохранения Татьяны Бучарски, муниципальные власти приняли решение о внутренней реорганизации путём постепенного сокращения количества коек для COVID-19 в городских клинических больницах с внесением изменений в смете расходов. В случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации отделения будут вновь активированы. Решение приняли члены Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью муниципия Кишинев и было оно оглашено на оперативном заседании муниципальных служб, - передает IPN.

По словам Татьяны Бучарски, Комиссия также решила сделать приоритетным продление реабилитационного лечения после COVID путём организации специализированных отделений реабилитации в городских клинических больницах. „Подтверждаем важность вакцинации для спасения человеческих жизней и прекращения пандемии COVID. В то же время призываем граждан узнавать из официальных источников о вакцинах и о процессе иммунизации”, - добавила Татьяна Бучарски.

Согласно последним обновленным данным, всего в муниципии Кишинев зарегистрировано 105679 случаев заражения коронавирусом нового типа. В муниципальных больницах есть 1255 коек, к которым добавлены 200 коек в Центре COVID-19 на Moldexpo.