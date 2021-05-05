Главная Про избирательные блоки „В случае ПСРМ, создание избирательного блока не представляется возможным, напротив. Эксклюзивность ПДС, проявленная с позиции победителя парламентских выборов, может сыграть с ней злую шутку. Лидерам унионистских партий было бы лучше преодолеть свое самолюбие, чтобы дать избирателям возможность проголосовать за консолидированный унионистский блок, с хорошо обдуманной программой на основе четко сформулированной цели...”



Обоснованность создания избирательных блоков



Одновременно с подписанием президентского указа о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов началась предварительная предвыборная подготовка. В предвыборный период обычно образуются избирательные блоки. Начиная с 2010 года, молдавские политики потеряли интерес к избирательным блокам, которые возникали гораздо чаще в 1994-2009 годах. Объяснение этому простое - до 2009 года парламентские выборы проводились на основе пропорциональной системы, с пропорциональным распределением, согласно полученным голосам, мандатов, в том числе тех, которые должны были достаться формированиям, которые не прошли избирательный порог.



Количество мандатов, распределенных пропорционально на протяжении 8 парламентских выборов, проводимых на основе пропорциональной избирательной системы, варьировало от 4 до 28, в среднем - около 15! Таким образом, согласно процедуре распределения мандатов, конкуренты на выборах фактически были разделены на рецепторов и доноров мандатов, последние из которых не участвовали в распределении. Естественно, что крупные формирования были заинтересованы в получении львиной доли от количества искусственно перераспределенных мандатов за счет доноров. В этих условиях создание избирательных блоков помогало получить дополнительные мандаты. Например, в 2001 году Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) получила на 21 мандат больше и конституционное большинство из 71 мандата благодаря пропорциональному перераспределению 28 мандатов доноров.



В 2010 году избирательное законодательство было изменено, когда было введено равное, не пропорциональное распределение мандатов доноров. Естественно, эгалитарный подход обескуражил партии с шансами на преодоление избирательного порога объединяться в избирательные блоки. Эффекты упомянутого изменения стали видны сразу. Три формирования, составляющие Альянс за европейскую интеграцию (АЕИ), баллотировались на выборах отдельно, но вместе получили львиную долю мандатов, перераспределенных за счет самой большой партии – ПКРМ. После эпопеи 2017 года с изменением избирательной системы, в 2019 году состоялось возвращение к пропорциональной системе с пропорциональным перераспределением мандатов доноров. Таким образом, для досрочных парламентских выборов 2021 года имеет смысл задуматься о возможных преимуществах и недостатках создания избирательных блоков.



Преимущества и недостатки избирательных блоков



Несмотря на вышеуказанные рассуждения, опыт показывает, что преимущества и недостатки создания избирательных блоков являются неопределенными. В настоящее время первым формированием, заинтересованным в создании избирательного блока – Единого фронта левых партий, является Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Ее лидер Игорь Додон обратился к левым партиям с предложением создания избирательного блока для того, чтобы не допустить победы проевропейских партий на досрочных выборах 2021 года. На первый взгляд, намерение лидера ПСРМ является рациональным. ПСРМ хорошо известна, добившись ряда предвыборных побед, поэтому она законно может претендовать на роль центра притяжения для создания широкого избирательного блока. Но достичь этой цели будет сложно. Создание избирательных блоков требует специальных навыков, в том числе компромиссов. О склонности ПСРМ к разумным компромиссам известно мало, а то, что известно, совсем не обнадеживает. Таким образом, последние компромиссы были удручающими: с блоком ACUM компромисс был неудачным, а с Партией „Шор” был позорным для ПСРМ. В таких обстоятельствах еще предстоит выяснить, готова ли ПСРМ, желая создать избирательный блок, понести практически самостоятельно расходы на кампанию, и отказаться от собственного названия и символики в пользу названия и символа возможного избирательного блока. Кстати, символику возможного блока еще предстоит разработать, и неизвестно, насколько она будет привлекательной для избирателей. Кроме того, мы не знаем, готовы ли потенциальные партнеры ПСРМ по блоку уступить в процессе переговоров по распределению мест в списке кандидатов. Мы знаем только то, что большинство партий с низким рейтингом не верят в опросы и имеют преувеличенные претензии при составлении этих списков. И это может быть непреодолимой проблемой.



С другой стороны, у нас есть противоположный пример. Главный оппонент ПСРМ - Партия действия и солидарности (ПДС), будучи очень молодой партией, не участвовала ни в каких парламентских выборах самостоятельно. На парламентских выборах 2019 года ПДС состояла в избирательном блоке ACUM. Победа кандидата ПДС на последних президентских выборах принадлежит практически исключительно Майе Санду. Правда, ПДС имеет относительно хороший рейтинг, однако решение о самостоятельном участии в досрочных парламентских выборах кажется поспешным.



Если в случае ПСРМ и ПДС можно только догадываться о том, что лучше - создание избирательного блока или самостоятельное участие в избирательной кампании, то в отношении 5-7 унионистских партий можно смело утверждать, что создание избирательного блока является даже необходимостью, чтобы не стать донором мандатов, в том числе для ПСРМ. Название блока „Unirea” больше подходит для парламентских выборов, чем для президентских, для которых он был создан. Большой проблемой возможного унионистского или евро-унионистского блока с возможным участием Платформы DA является переговорный потенциал и установление четких критериев создания такого блока. Главным препятствием на пути создания унионистского блока являются амбиции унионистских лидеров с интеллектуальными претензиями и нарциссическим синдромом.



Выводы



Создание избирательных блоков для предстоящих досрочных парламентских выборов в Республике Молдова имеет разный вес для партий из разных сегментов политического спектра. В случае ПСРМ, создание избирательного блока не представляется возможным, напротив.



Эксклюзивность ПДС, проявленная с позиции победителя парламентских выборов, может сыграть с ней злую шутку. Ставка на обнадеживающие результаты опросов общественного мнения может быть ловушкой. Никто не может точно предсказать, как проголосуют около 30% неопределившихся избирателей. С этой точки зрения восстановление блока ACUM может стать обнадеживающим сигналом для избирателей, особенно для неопределившихся.



Лидерам унионистских партий было бы лучше преодолеть свое самолюбие, чтобы дать избирателям возможность проголосовать за консолидированный унионистский блок, с хорошо обдуманной программой на основе четко сформулированной цели.

IPN Наш канал в Telegram

Количество просмотров: 85 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Рекомендуем Обсуждение новости