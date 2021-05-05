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Общество
Трое подростков сбежали из тюрьмы в Гоянах и угнали автомобиль
05.05.2021

Трое подростков в возрасте 18 и 17 лет из Оргеевского, Новоаненского и Унгенского районов совершили побег из тюрьмы вчера вечером, 4 мая, около 21:00.

Портал deschide.md со ссылкой на свои источники пишет, что побег произошел из колонии № 10 в Старых Гоянах.

Также сообщается, что несовершеннолетние угнали внедорожник Volkswagen Touareg, на котором они были замечены в районе Оргеев.

Сбежавшие были осуждены к различным срокам заключения за кражи и разбой.  

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают беглецов.


 
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