Трое подростков сбежали из тюрьмы в Гоянах и угнали автомобиль

Трое подростков в возрасте 18 и 17 лет из Оргеевского, Новоаненского и Унгенского районов совершили побег из тюрьмы вчера вечером, 4 мая, около 21:00.

Портал deschide.md со ссылкой на свои источники пишет, что побег произошел из колонии № 10 в Старых Гоянах.

Также сообщается, что несовершеннолетние угнали внедорожник Volkswagen Touareg, на котором они были замечены в районе Оргеев.

Сбежавшие были осуждены к различным срокам заключения за кражи и разбой.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают беглецов.