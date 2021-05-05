Чехия может прекратить расследование о «молдавском паспорте»

Уголовное дело с «молдавским паспортом» в Чехии могут приостановить.

Речь идет о происшествии в 2014 году, когда произошли взрывы на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в чем подозревают хрестоматийных «Петрова и Боширова», а также из «молдавский паспорт», пишет ТАСС.

– Существует только одна версия расследования [инцидента во Врбетице, связанная с причастностью россиян]. Нельзя исключить, что уголовное дело будет приостановлено, если нам не удастся допросить обоих подозреваемых, — отметил генпрокурор Чехии Павел Земан.

Ранее он заявил, что «в связи с расследованием обстоятельств, связанных с тяжкими уголовными преступлениями», чешская полиция объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Прокурор Мартин Малуш пояснил, что их хотят допросить в связи со взрывами во Врбетице.