Руководители многих госучреждений получают баснословные зарплаты

В прошлом году руководители ряда государственных учреждений Республики Молдова получали зарплату в десятки и даже сотни тысяч леев в месяц.

Самая высокая зарплата была у главы НБМ Октавиана Армашу, который в 2020 году получил почти два миллиона леев, то есть почти 160 тысяч леев в месяц. Его семья получила другие доходы в размере 3,9 млн леев. Семье Армашу принадлежат около 170 сельскохозяйственных участков общей стоимостью более 1,8 миллиона леев. Некоторые из них были куплены в 2020 и даже в 2021 году. Что касается недвижимости, у Октавиана Армашу есть квартира площадью более 100 квадратных метров и стоимостью более двух миллионов леев, он также владеет другими активами общей стоимостью более 800 тысяч леев, сообщает jurnal.md

Директор Национального агентства по регулированию в энергетике Вячеслав Унтилэ в прошлом году получил зарплату в размере более чем миллион леев. Это почти 84 тысячи леев в месяц. Его семья получила еще 161 тысячу леев в виде пенсии. Семья Унтилэ арендует дом площадью более 300 квадратных метров стоимостью два миллиона леев. Семья главы НАРЭ владеет квартирой стоимостью 407 тысяч леев, а еще одна была приобретена за 615 тысяч леев. Более того, им принадлежат еще два гаража и два автомобиля Toyota общей стоимостью 622 тысячи леев. На нескольких банковских счетах у них хранится 854 тыс. леев. Семье главы НАРЭ принадлежат акции трех компаний на сумму более 600 тыс. леев.

Директор Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий Октавиан Рэу в 2020 году получил совокупную заработную плату в размере 924 тысяч леев. Это почти 77 тысяч леев в месяц. Его семья также заработала 606 тысяч леев. У Октавиана Рэу есть квартира площадью 260 квадратных метров, которая стоит 600 тысяч леев, а также два других объекта недвижимости стоимостью восемь тысяч евро. Чиновник управляет Ford Mustang, купленным в 2017 году за 50 тысяч леев.

Директор Агентства государственных услуг Владислав Зара в прошлом году получил зарплату в размере 521 тыс. леев. Он работает руководителем с мая 2020 года, а до этого времени работал заместителем директора данного ведомства. Его семья получила от продажи квартиры 90 тысяч евро, а также другие доходы в размере 1,6 миллиона леев. Также семья Зара владеет земельным участком стоимостью 129 тысяч леев и строит дом. Они владеют автомобилем BMW стоимостью 92 тысячи евро и должны выплатить два кредита на 42 тысячи евро и два миллиона леев.

Директор Службы информации и безопасности Александр Есауленко в прошлом году получил зарплату в 354 тысячи леев, то есть 29 тысяч леев в месяц. Из других источников он получил более миллиона леев. Семья Эсауленко владеет земельным участком стоимостью более 17 тысяч леев. Директор СИБ проживает в съемной квартире площадью 86 квадратных метров. У Александра Есауленко две машины. С 2017 года он управляет Toyota Prius стоимостью 250 000 леев, а с 2020 года - автомобилем Skoda Kodiaq, стоимость которого превышает 35 000 евро. Также в прошлом году он взял ссуду в 35 тысяч евро, которую должен погасить до 2025 года.