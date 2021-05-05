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Партия, возглавляемая Ионом Кику, будет участвовать в досрочных выборах
05.05.2021

Партия развития и объединения Молдовы (ПРОМ) объявила, что этим летом примет участие в досрочных парламентских выборах.
Члены Национального политического совета, собравшиеся на заседании, единогласно проголосовали за данное решение, сообщает tv8.md

«Время слишком дорого для Республики Молдова, а новые политические эксперименты только усилят борьбу, хаос и бедность. Теперь граждане смогут наказать популистов и циничных политиков, утративших чувство реальности и готовых разрушить это государство до основания», - заявил председатель партии Ион Кику.

Партия развития и объединения Молдовы была недавно создана бывшим премьер-министром Республики Молдова Ионом Кику после того, как он ушел с поста главы правительства в конце 2020 года.

Напомним, что 11 июля 2021 года в Молдове состоятся досрочные парламентские выборы, после того как в конце апреля президент Майя Санду подписала указ о роспуске Законодательного собрания. Решение было принято после того, как судьи Конституционного суда установили наличие всех обстоятельств, необходимых для роспуска парламента


 
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