Вартанян о блоке левых сил: По отдельности нас всех перебьют

«В блоке левых сил шансы Воронина и Ткачука возрастают в десятки-сотни раз. Они пройдут в парламент. И у них будут и трибуна, и статус, то есть они будут по-другому продвигать свои идеи, чем сейчас». Об этом в передаче «Главное» рассказал депутат ПСРМ Гайк Вартанян.

«Самое главное, почему левым силам надо объединяться, нас по отдельности просто перебьют. Очевидно, что с социалистами в блоке наши потенциальные партнеры спокойно проходят в парламент. У них будет и трибуна, и статус, то есть они будут по-другому продвигать свои идеи, чем сейчас.

Их лайвы читают несколько тысяч человек и все. Их идеи никуда дальше не идут. Мне кажется, что большинство граждан помнят команду партии коммунистов, при которой тоже были свои проблемы. Но не было такого беспредела, который есть последние 10 лет», - отметил Вартанян, передает enews.md

Он уверен, что сегодняшняя ситуация подталкивает левые силы решиться, а это около 50 % электората. Люди поддерживают идею и ждут этого шага.

«Я очень надеюсь, что мы сможем найти общий язык. Я уверен, что сейчас у оппонентов идет большая работа с диаспорой, с лидерами европейских государств, которые должны обеспечить им десятки и десятки автобусов. Они все работают против нас», - отметил Вартанян.