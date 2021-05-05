Вартанян о блоке левых сил: По отдельности нас всех перебьют

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«В блоке левых сил шансы Воронина и Ткачука возрастают в десятки-сотни раз. Они пройдут в парламент. И у них будут и трибуна, и статус, то есть они будут по-другому продвигать свои идеи, чем сейчас». Об этом в передаче «Главное» рассказал депутат ПСРМ Гайк Вартанян.
Их лайвы читают несколько тысяч человек и все. Их идеи никуда дальше не идут. Мне кажется, что большинство граждан помнят команду партии коммунистов, при которой тоже были свои проблемы. Но не было такого беспредела, который есть последние 10 лет», - отметил Вартанян, передает enews.md
Он уверен, что сегодняшняя ситуация подталкивает левые силы решиться, а это около 50 % электората. Люди поддерживают идею и ждут этого шага.
«Я очень надеюсь, что мы сможем найти общий язык. Я уверен, что сейчас у оппонентов идет большая работа с диаспорой, с лидерами европейских государств, которые должны обеспечить им десятки и десятки автобусов. Они все работают против нас», - отметил Вартанян.
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