В социальных сетях продают степень бакалавра

В социальной сети Telegram появилось открытое предложение о продаже степени бакалавра.

Telegram-канал Bacalaureat Moldova, созданный 20 апреля 2021 года, опубликовал объявление под заголовком «Поможем сделать бакалавр». Условия оказания помощи изложены ясно: «работаем исключительно по предварительной оплате», «после оплаты приступаем к работе».

От соискателей, помимо денег, требуется соответствовать возрастной категории, предоставить данные внутреннего паспорта с обеих сторон и фотографию-селфи на светлом фоне. Личные данные обещают не разглашать.

Далее указан прайс-лист оценок в экзаменах на степень бакалавра. Так, 5 баллов стоит 110 евро, 6 – 150 евро, 7 – 190 евро, 8 – 230 евро, 9 – 290 евро и 10 баллов обойдутся в 350 евро.

Авторы объявления готовы дать нужные пояснения, но просят при этом «не беспокоить глупыми вопросами». Для справок указан адрес. Здесь же могут зарегистрироваться соискатели бакалавриата за деньги: «Желающие купить бакалавриат! Жду сообщения в привате. Все реально и открыто».

Чуть позже было добавлено сообщение о том, что «с 1 июня покупка бакалавриата вырастет в цене на 100 – 200 евро».

Также при купле-продаже бакалавриата автор подчеркивает – мы, мол, не на рынке, а «все цены установлены и обсуждению не подлежат». Выражаясь словами классиков, торг здесь неуместен.

Авторы объявления готовы дать нужные пояснения, но просят при этом «не беспокоить глупыми вопросами». Для справок указан адрес. Здесь же могут зарегистрироваться соискатели бакалавриата за деньги: «Желающие купить бакалавриат! Жду сообщения в привате. Все реально и открыто».

Чуть позже было добавлено сообщение о том, что «с 1 июня покупка бакалавриата вырастет в цене на 100 – 200 евро».

Также при купле-продаже бакалавриата автор подчеркивает – мы, мол, не на рынке, а «все цены установлены и обсуждению не подлежат». Выражаясь словами классиков, торг здесь неуместен.