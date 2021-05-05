Смета расходов КС на год: на что собираются потратить почти четыре миллиона леев

Почти четыре миллиона леев на закупки. Такую смету представил Конституционный суд на этот год. Приобрести намерены новый автомобиль, мебель, ковер и многое другое. Часть денег пойдет на капитальный ремонт системы отопления, электросетей, системы телефонной связи и интернет. При этом есть траты, которые вызывают вопросы.

Так, например учреждение намерено приобрести автомобиль за полмиллиона леев. 200 тысяч планируют потратить на авиабилеты. 145 - пойдут на покупку средств личной гигиены. Одежда для судей обойдется в 10 тысяч леев.

Значатся в статье затрат и расходы на услуги по изготовлению цветочных композиций. На эти цели намерены направить 17 тысяч леев. В сто тысяч леев учреждению обойдется ковер и новая мебель. 60 тысяч пойдут на продовольствие и медикаменты.

Кроме того, в КС намерены закупить новые ноутбуки на 200 тысяч леев. Более 550-ти тысяч выделят на установку системы регистрации конференций. А на ремонт помещений, оборудования и инвентаря потребуется еще около четверти миллиона леев.