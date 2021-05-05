Куров: Производители вакцины PFIZER ответили на запрос нашей страны

Молдавский Минздрав планирует закупить около 700 тысяч доз вакцины Pfizer против коронавируса. Переговоры ведутся напрямую с производителем. Как сообщил госсекретарь министерства Игорь Куров, на данном этапе обсуждается объем поставок.

"Крупный производитель PFIZER ответил на наши запросы, сейчас ведутся прямые переговоры. Мы хотим приобрести 700 тысяч доз. Но всё зависит от возможностей производителя, а не от нашего желания", - сообщил чиновник.

В ближайшее время в Молдову будет доставлена крупная партия вакцины по программе COVAX. Она предоставляется бесплатно.

"В этом месяце мы ждём в качестве гуманитарной помощи новую партию прививок по программе COVAX. С остальными компаниями- производителями вакцин взаимодействует пока только на уровне запроса".

На данный момент в Молдове проводят вакцинацию пятью прививками: AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, Sinovac и Sputnik V.