В Кишиневе в День Победы состоится шествие "Бессмертного полка"

В Кишиневе состоится Марш памяти "Бессмертный полк". Об этом заявил глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

Участвовать в марше организаторы приглашают всех граждан страны. Марш начнется 9 мая в 9.30 на площади Великого Национального собрания.

"Мы – неравнодушные граждане нашей страны, которые стремятся сохранить историю подвига героев Великой Отечественной войны. Считаем важным и необходимым отметить 76-ю годовщину Победы достойно, единой колонной пройдем по улицам столицы на мемориал воинской славы "Вечность", — сообщил Петрович на брифинге.

Глава координационного комитета "Победа" осудил попытки фальсификации истории и высказывания, направленные на очернение памяти героев, павших на фронтах Великой Отечественной в борьбе с нацизмом.

"Три четверти века назад завершилась самая страшная война в истории человечества. Но память о Великой Победе некоторыми радикальными сообществами ставится под сомнение. Ее пытаются стереть, ее пытаются очернить, ее пытаются переиначить, переписать в угоду своим политическим амбициям. Лучшим ответом фальсификаторам станет Марш памяти, наша искренняя благодарность тем, кто сражался в годы Великой Отечественной войны, тем, кто погиб, защищая нашу страну, тем, кто дожил до сегодняшнего дня, ветеранам, которые живут среди нас", — заявил Петрович.

Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарных норм, предусмотренных Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья, сообщили организаторы. Все желающие получат во время мероприятия защитные маски.