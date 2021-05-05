Додон прилетел в Минск и встретился с Лукашенко за городом

Лидер ПСРМ Игорь Додон в среду, 5 мая, прилетел в столицу Беларуси, где провел неформальную встречу с президентом страны Александром Лукашенко.

Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал несколько совместных фотографий белорусского лидера с Игорем Додоном и уточняет, что встреча проходит за городом.

Стоит отметить, что председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаный также находится в эти дни с визитом в Минске.

Согласно пресс-релизу парламента, в состав молдавской делегации Игорь Додон не входит. По данным парламента в делегацию вошли спикер Зинаида Гречаный, депутаты ПСРМ Василе Боля и Раду Мудряк, генеральный секретарь парламента Адриан Албу и врио министра сельского хозяйства Ион Пержу.

В ходе визита молдавской делегации запланированы встречи в Национальном собрании и правительстве Белоруссии. Состоится также официальное открытие бюста-памятника молдавскому воину, Герою Советского Союза Иону Солтысу, установленного в Минске.

Делегация также посетит мемориальный комплекс "Хатынь", примет участие в закладке капсулы с землей с мест захоронения молдавских воинов, погибших при освобождении Беларуси, в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых.