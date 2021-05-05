Еще одно пожертвование вакцины против COVID со стороны Румынии

Румыния предоставит Республике Молдова еще 100 тыс. доз вакцины Astra Zeneca. В то же время, с этой недели Румыния готова ежемесячно продавать Республике Молдова еще по 200 тыс. доз той же сыворотки, заявил сегодня, 5 мая, премьер-министр Румынии Флорин Кыцу после заседания Правительства Румынии, передает IPN.

„Мы глубоко благодарны Румынии за безграничную солидарность. Таким образом, начиная с этого месяца, мы сможем закупать необходимое количество вакцины из имеющихся в Румынии партий по цене, согласованной Европейским Союзом. Я искренне благодарю господина президента Клауса Йоханниса, премьер-министра Флорина Кыцу, всех румын за огромную помощь в этот период”,- написала президент Республики Молдова Майя Санду в сообщении в Facebook.

В то же время Майя Санду призывает молдавское правительство объявить о возможности вакцинации для всех категорий граждан, чтобы за максимально короткий период состоялась иммунизация населения.

„Вакцинация, наряду с дальнейшим соблюдением защитных мер, особенно ношением маски, - это путь, по которому мы можем вернуться к нормальной жизни. Я призываю всех вас вакцинироваться и приложить плечо к общим усилиям по ликвидации пандемии. Наступают лучшие времена”, - написала Майя Санду в Facebook.

Румыния пожертвовала Республике Молдова более 200 тыс. доз вакцины.