Александр Тэнасе: Майя Санду - не император, не королева, и ее мандат тоже закончится

Майя Санду распустила абсолютно функциональный парламент, хотя даже не пыталась сформировать кабмин, а только имитировала процедуры, предусмотренные Конституцией. Такое мнение бывший председатель Конституционного суда Александр Тэнасе высказал в эфире одного из телеканалов.

"Когда миноритарной группе удается распустить парламент только потому, что она работает вместе с президентом, это опасный прецедент. И он может быть реализован в других обстоятельствах. Мы должны понимать, что Майя Санду, которой сегодня все восхищаются - не император, не королева, не вечная, и ее мандат тоже закончится".

Александр Тэнасе отметил, что миноритарная группа распустила действующий Законодательный орган, который, по сути, проголосовал за формирование правительства Майи Санду. Политик упомянул и о том, что социалисты сформировали коалицию с ПДС и Платформой DA. Тэнасе подчеркнул - после досрочных выборов ситуации неопределенности не избежать.

"Что значит "это самый коррумпированный парламент"? Это очень субъективное мнение. Как было рассчитано, кого подкупили и сколько из них? Когда они формировали правительство Санду, они не были коррумпированными? А теперь в одночасье стали взяточниками? Как и в случае с перебежчиками, это была большая манипуляция!"

Бывший председатель КС добавил, что на досрочных выборах именно социалисты и ПДС наберут больше всего голосов и альянс между этими партиями является перспективным. Кроме того, Тэнасе убежден, что вопрос объединения с Румынией должен быть в повестке дня любой партии.

"Объективно - тут нет предпосылок для роста и для развития. Наш единственный выход - это объединение с Румынией, другого не существует. Очень сложно или даже невозможно создать государство на клочке территории, где живут люди с глубоким антагонизмом идентичности".