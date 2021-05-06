В Молдове более трехсот человек заболели COVID-19 после вакцинации

Эксперты в области здравоохранения утверждают, что заражение произошло на 12-й день после укола.

Они объяснили, что первая прививка не гарантирует достаточный иммунитет, сообщает publika.md

''Из 151 465 вакцинированных положительный результат на SARS-COV-2 подтвердился у 332 человек. Это 0,22%. Следует отметить, что после введения первой дозы человек не защищен и для обеспечения полной иммунной защиты необходимо ввести обе дозы'', - сказала глава кафедры эпидемиологии, Медуниверситет Анжела Параскив.

Иммунизация длится уже два месяца. За это время 1200 вакцинированных сообщили о субфебрильной температуре, слабости и головной боли. 53 человека пожаловались на температуру выше 38,5 и озноб. По словам эпидемиологов, о других серьезных побочных эффектах не сообщалось. Реакции возникли в течение 24 часов после вакцинации и исчезли в течение 1-2 дней.