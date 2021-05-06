Посольство России: Надеемся, что возрождения нацизма в Молдове не произойдет

Дипломатическое представительство Российской Федерации выступило с жестким заявлением на провокацию, устроенную главой унионистской Партии национального единства Октавианом Цыку на столичном воинском мемориале "Вечность".

Посольство в своем заявлении от 5 мая с сожалением констатирует, что в канун праздника Дня Победы, ознаменовавшего триумф прогрессивных сил человечества над нацизмом, "наследники поражения, составляющие меньшинство в Республике Молдова, глумятся над священной памятью победителей".

"Реваншистские шовинистические заявления отдельных представителей местного политического класса вызывают резкое отторжение и неприязнь у здравых сил молдавского общества. Такую адекватную оценку всецело разделяем и поддерживаем. Напомним: фашистские агрессоры убили и замучили тысячи невинных молдаван, русских, украинцев, ромов, болгар, гагаузов, евреев и поляков. Поэтому восхваление ценностей гитлеровских палачей противоестественно и уродливо, а в ряде стран и уголовно наказуемо", – сказано в заявлении посольства Российской Федерации в Молдове.

Представители дипломатического корпуса России тем не менее высказали надежду, что возрождения нацизма на молдавской земле не произойдет, сообщил Sputnik.md.