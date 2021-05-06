Граждане Молдовы теперь могут выбирать, какой вакциной делать прививку от коронавируса

Могут выбрать вакцину от COVID-19. Центры иммунизации составляют списки людей, предпочитающих того или иного производителя в зависимости от наличия препарата. При этом Национальный центр общественного здоровья выступают против такой альтернативы.

Семейные врачи же придерживаются иного мнения. Они говорят, что право выбора вакцины мотивирует людей прививаться. В восьмой поликлинике на Чеканах отмечают, с получением Sputnik V, иммунизацию решили пройти граждане, которые отказались от препарата Astrazeneca. Медики уже составили листы ожидания.

"У нас мало доз Sputnik-а, мы выбрали пациентов с несколькими побочными заболеваниями. Мы заблаговременно знали, что они предпочитают именно его", - сказала семейный врач Анжела Киврига.

Списки составляют и для тех, кто намерен вакцинироваться препаратами CoronaVac и Sinopharm. Их распределят в Центры иммунизации в ближайшее время.

"Право выбора - это право пациента, которому будут вводить вакцину. Мы обязаны информировать его, чтобы развеять мифы, созданные вокруг процесса иммунизации", - отметила Анжела Киврига.

Между тем, в НЦОЗ настаивают, что молдаване не в том положении, чтобы выбирать вакцину.

В настоящее время в нашей стране проходит второй этап вакцинации. Прививают людей старше 60 лет, а также хронических больных, сотрудников сферы образования и соцслужб, правоохранительных органов и пенитенциарной системы.

До сих пор вакцинацию прошли более 150 тысяч граждан. Прививку получили свыше 80% медперсонала в столице, а также в муниципиях.