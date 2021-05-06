Владимир Расстригин: Советские солдаты, погибая, не думали о бессмертии

Николай Менюк

В советские времена военной тематике газеты отдавали лучшую площадь. В своей книге «По волнам моей памяти» известный молдавский журналист Владимир Расстригин рассказывает о том, что «это была любимая тема многих журналистов, велись неутомимые поиски героев, о которых еще не писано, каждый литсотрудник считал для себя за честь опубликовать материал о защитнике Родины времен войны…».

Бывший главный редактор газеты «Молодежь Молдавии» написал об уникальной в Молдове операции под названием «Танк», которая началась почти полвека назад. Расстригин рассказал о том, как журналисты «Молодежки», узнав от сохранившихся свидетелей подробности Ясско-Кишиневской операции и форсирования Днестра, решили поднять со дна реки танк, в котором, по предположениям, погибли два Героя Советского Союза.

53 года назад его вытащили из Днестра и водрузили на месте падения как монумент. Мой отец был командирован газетой «Тинеримя Молдовей» на церемонию открытия памятника. Он взял меня с собой. Мне было тогда всего восемь лет и, естественно, было интересно увидеть все своими глазами.

Приехали на нескольких машинах – кто-то был в военной форме, другие - в гражданском. Много лет спустя я узнал, что это было финальной стадией экспедиции газеты «Молодежь Молдавии» под названием «Голубой десант», которая началась на северной границе Молдовы в селе Наславча и завершилась на юге бывшей МССР. Среди участников акции были Герои Советского Союза, отличившиеся при освобождении Молдовы.

"Никто не жаловался тогда на отсутствие техники, дороговизну бензина, никто не требовал денег за работу, - вспоминает Расстригин в своей книге. – Танк с останками героев вытащили из реки и водрузили на Кургане Славы, неподалеку от Дубоссар".

"«Молодежка» провела совместно с советом ветеранов и республиканским штабом походов по местам боевой славы при ЦК комсомола МССР общественные акции «Голубой десант» по Днестру, установив 12 обелисков в память о павших героях, а также операцию «Зеленый десант» - с партизанами первого молдавского партизанского соединения, - рассказывает Расстригин. - В ходе акции были восстановлены имена множества неизвестных доселе героев из состава партизанского соединения. Мы прошли партизанскими тропами и сделали для себя открытие, обнаружив, что на территории Молдавии действовал, сражался и полностью погиб партизанский отряд «Журналист», названный так из уважения к профессии командира отряда. Позже памятник этому отряду был установлен жителями сел Бравичи и Сесень".

Кошницкий плацдарм в мае 1944-го немцы пытались ликвидировать, подтягивая новые силы. «Неоднократно этот клочок, обильно политой солдатской кровью, переходил из рук в руки, - пишет Расстригин. – Это были тяжелейшие и кровопролитнейшие сражения, унесшие жизни тысяч солдат и офицеров. Все эти скупые сведения изложил мне пришедший в редакцию полковник Красовский».

Ветеран войны рассказал, что получил письмо от командира дивизии генерала Здановича, в котором сообщается, что в излучине реки лежит танк Т-34, а в нем два Героя Советского Союза.

Редакция молодежной газеты решила развернуть широкомасштабную акцию «Операция Танк».

В ходе поисков были обнаружены захоронения советских солдат, фамилии многих удалось узнать из сохранившихся документов. Оповестили родственников, многие из которых приехали.

Искали затонувший танк. Жители сел Кошница и Дороцкая показывали разные места, где, по их мнению, он находился. С помощью водолазов из геологической партии машину обнаружили. В полдень 11 августа 1968 года ее вытащили на берег.

«После того, как из танка были извлечены останки людей, награды и личные вещи, боеприпасы и оружие, машину отбуксировали в механические мастерские колхоза «Фруктовый Донбасс», - вспоминает в книге Расстригин. – Там был проведен необходимый ремонт и консервация машины».

Из архива министерства обороны бывшего СССР пришел ответ на вопрос: кому принадлежат обнаруженные награды. На следующий же день стали известны имена погибших героев: Герои Советского Союза И.Шикунов и Г.Корнеев, механик-водитель К.Митрофанов, заряжающий Александр Максимов и радист В.Большаков, который чудом спасся после падения машины в воду.

«Боевая машина № Т44232 обрела свой прежний вид и установлена на Кургане Славы, - пишет Расстригин. – Здесь же обрели свой вечный покой И.Шикунов, Г.Корнеев, К.Митрофанов, А.Максимов. Погибая, они не думали о бессмертии. Каждый из них был просто солдатом, защищавшим свою Родину».

О Великой Отечественной войне молдавские власти в период правления проевропейских альянсов предпочитали не говорить. Военные парады в Москве в честь Великой Победы они также игнорировали. Зачем отмечать разгром фашизма – идеалы в Европе, по их мнению, поменялись. Неудивительными были предложения со стороны наших проевропейских депутатов, по примеру украинских коллег, назвать советских солдат оккупантами за то, что они позволили вторгнуться в 1944-м в Румынию и освободить ее от фашистского режима