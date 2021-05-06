Токарчук: Волна «пандемического цунами» в Индии поднялась после выборов. Что будет в Молдове?

Алла Токарчук

Последние две недели мир был в ужасе от изображений из Индии, порожденных второй волной пандемии, названной «цунами», из-за быстрых темпов роста и достигнутой высоты. Какие причины вызвали эту волну и что у нас общего с Индией?

Как пандемическая волна цунами обрушилась на Индию?

В конце февраля избирательные власти Индии объявили о проведении ключевых выборов в пяти штатах с населением 186 миллионов человек. С 27 марта в этих штатах на месяц были открыты избирательные участки. Избирательная кампания началась в полную силу, без протоколов безопасности и социального дистанцирования. В середине марта власти разрешили более 130 000 болельщикам, большинство из которых были без масок, смотреть два международных матча по крикету между Индией и Англией на стадионе Нарендра Моди в Гуджарате. Более трех миллионов индуистских верующих купались в реке Ганг 14 апреля, чтобы отметить божественную кульминацию двухмесячного религиозного фестиваля. Индусы верят, что река Ганг свята, и купание в воде очистит их от грехов и принесет спасение.

Менее чем через месяц ситуация начала ухудшаться. Индию накрыла вторая разрушительная волна пандемии, и города столкнулись с новыми ограничениями. К середине апреля в стране было в среднем более 100 000 новых случаев заболевания в день. 30 апреля в Индии было зарегистрировано более 400 000 случаев заболевания и более 3522 случаев смерти, что является рекордным показателем за один день.

Индия в настоящее время находится в эпицентре чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Социальные сети и новостные каналы заполнены видеозаписями похорон на переполненных кладбищах, родственниками, оплакивающих погибших за пределами больниц, длинными очередями машин скорой помощи, перевозящих задыхающихся пациентов, пациентов, иногда двух на одной койке, в палатах и больничных коридорах. Неистовые призывы о помощи, в том числе кроватей, кислорода, основных лекарств и тестов сохраняются. Система здравоохранения рухнула, жизненно важные лекарства продаются на черном рынке, а результаты тестов ожидаются несколько дней.

В конце марта появилась дополнительная информация о том, что из образцов, собранных в Индии, был обнаружен новый вариант коронавируса - «двойной мутант». Ученые сразу же начали проверять, может ли вариант, при котором две мутации объединяются в один и тот же вирус, быть более инфекционным или менее чувствителен к вакцинам.

Что такое вариант "двойной мутант"?

Как и все вирусы, коронавирус меняется небольшими участками при переходе от человека к человеку. Подавляющее большинство этих мутаций непоследовательны и не изменяют сильно поведение вируса. Но некоторые мутации вызывают изменения в спайк белке, что вирус использует, чтобы поймать и войти в клетки человека - эти варианты могут быть более инфекционными, вызывать более тяжелые заболевания или уметь защитить себя от вакцин.

Ученые расшифровали индийский геном и обнаружили так называемый «двойной мутант» (с двумя мутациями: E484Q и L452R) нового коронавируса. На самом деле, GISAID, открытая база обмена данных, содержит в списках 43 вирусов, которые имеют как E484Q, так и L452R мутации, в том числе в настоящее время и из Индии. Первые сообщения об этих двух новых мутациях появились еще в декабре 2020 года. Теперь доля этих мутаций увеличилась в количестве новых случаев, исследованных в Индии.

Такие (двойные) мутации дают вирусу свойство обойти иммунитет и приобрести повышенную заразность, говорят исследователи из разных стран. Если в вирусном генеалогическом древе или в его родословной происходит достаточно мутаций, вирус может начать действовать по-другому, и новая линия может стать так называемым "вариантом беспокойства". Вариант Индии в настоящее время находится в интенсивном изучении в качестве "варианта интереса".

Следует отметить, что мутация E484Q похожа на мутацию E484K - мутацию, замеченную в вариантах B.1.351 (южная Африка) и P.1 (Бразилия), которые появлялись независимо несколько раз. Что касается мутации L452R - также найденной в "двойной мутации" Индии, то она впервые получила внимание как часть линии B.1.427 / B.1.429 в США, которую иногда называют "калифорнийским вариантом".

Вариант из Индии содержит две «известные» уже мутации, и именно это и определило его название как «двойной мутант». В действительности вариант из Индии имеет более 10 мутаций в общей сложности и назван в научных базах данных как B1.617.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что B1.617 является более заразным, чем предыдущие штаммы вируса. Недавно опубликованное исследование показало, что мутация L452R может повысить способность вирусов инфицировать клетки человека в лаборатории. Калифорнийский вариант, который несет в себе ту же мутацию, примерно на 20 процентов более заразный, чем старые штаммы вируса.

B.1.617 распространяется очень быстро в Индии. В последние месяцы он стал доминирующим штаммом в штате Махараштра, одном из наиболее пострадавших штатов Индии, недавно сообщило исследование, опубликованное в журнале Nature.

Но никто пока не знает наверняка, является ли B.1.617 действительно более заразным и, таким образом, определяет ли он волну в Индии. Известно, что B.1.1.7 (вариант, впервые обнаруженный в Великобритании) циркулирует в Индии, и что P.1 (вариант обнаруженный впервые в Бразилии) также циркулирует там, и оба играют определенную роль в этом внезапном увеличении количества заболевших.

Пока преждевременно делать выводы обо всех причинах пандемического цунами в Индии. Международные средства массовой информации отмечают следующее.

Непрерывный ряд мероприятий (выборы, религиозные праздники, спортивные мероприятия) происходили в течение 2 месяцев с участием многих людей во многих индийских штатах;

Рекомендации экспертов об отсрочке избирательной кампании были проигнорированы политиками;

Протоколы о соблюдении мер предосторожности, таких, как ношение масок и социальная дистанция, не были утверждены и осуществлены на массовых мероприятиях;

В Индии подтверждено совместное движение нескольких штаммов мутантов, включая новые штаммы, с "двойным мутантом";

Уровень вакцинации населения против Ковид очень низок (10% получили первую дозу; 2% получили 2 дозы) из-за ограниченных запасов вакцин;

Рост количества заболеваний произошел очень быстро, что вызвало коллапс медицинской системы на всех уровнях.

Что у нас общего с Индией?

На данный момент пандемия в нашей стране отличается от пандемии в Индии с точки зрения новых случаев заболевания. Идеально было бы приложить хорошие коллективные усилия, чтобы сохранить ситуацию. Однако уже имеются некоторые первые нехорошие признаки.

В стране проходят пасхальные праздники, накапливается много групповых взаимодействий. Мы на пороге избирательной кампании, которая продлится следующие два месяца и будет включать в себя много предвыборных встреч. Не исключено, что штамм «двойного мутанта» достигнет Молдовы в ближайшее время. В то же время у нас уже есть несколько штаммов мутантов, циркулирующих одновременно. Уровень вакцинации также очень низок. Есть много людей, которые не носят маску и не уважают правило социальной дистанции. Таким образом, мы уже поставили галочку в 5 из 6 основных причин.

Как эти детерминанты повлияют на следующую волну пандемии в нашей стране, зависит от нас, людей. У нас в руках командный пульт. Если мы нажмем кнопки неправильно – мы можем столкнуться с цунами. И это, конечно, не будет приятным опытом.