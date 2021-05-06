Бывший демократ Юрие Болбочану и врач Анатол Чуботару - в списке Усатого на досрочных выборах

Бывший демократ Юрие Болбочану, врач Анатол Чуботару и глава Свободной экономической зоны Бэлць Марин Чобану - лишь некоторые имена, которые попадут в список Избирательного блока „Ренато Усатый” на президентских выборах 11 июля. Лидер политической организации говорит, что в списке будут профессиональные люди, члены „Нашей партии” и люди без какой-либо политической принадлежности, отмечает IPN.

Лидер избирательного блока с тем же названием Ренато Усатый говорит, что идет на июльские выборы с командой профессионалов, а после выборов намерен, чтобы его партия взяла на себя ряд министерств. В списке избирательного блока войдет и бывший директор Республиканской больницы Анатол Чуботару.

„Человек, который не является членом партии, но который является борцом за реформы в медицине, человек, который возглавлял Республиканскую больницу, но в прошлом году был уволен, потому что протестировал врачей в частной лаборатории, в то время как сегодня у государства уже есть контракты с частными лабораториями. Анатол Чуботару уже подготовил стратегию развития медицинской системы, которую он представит в ближайшее время”, - сказал Ренато Усатый в ходе передачи „Cutia Neagră” на TV8.

В состав команды Ренато Усатого входит и бывший депутат-демократ Юрие Болбочану, осужденный в 2017 году за измену родины и оправданный 3 года спустя после того, как суд констатировал, что действия, совершенные Болбочану, не соответствуют элементам преступления, которое ему было инкриминировано.

„То, что они сделали с Юрием Болбочану во время Плахотнюка, это 17-летнее осуждение, было попыткой запугать всех остальных. Он профессиональный человек в области финансов”, - добавил Усатый.

Избирательный блок „Ренато Усатый”, состоящий из Партии „Патрия” и Партии „Наша партия”, был зарегистрирован вчера в Центральной избирательной комиссии. Согласно Кодексу о выборах, избирательный порог для блоков, состоящих из 2 политических формирований, составляет 7%.