Майя Санду: С сегодняшнего дня у нас больше нет проблемы с нехваткой вакцины

Республика Молдова больше не имеет проблемы с нехваткой вакцины против COVID-19, в том числе благодаря пожертвованиям от других стран. „С сегодняшнего дня у нас больше нет проблемы с нехваткой вакцины”,- заявила в среду вечером в прямом эфире президент Майя Санду, передает IPN.

„И сегодня было объявлено еще одно пожертвование в 100 тыс. доз вакцины от Румынии. Сегодня мы обнародовали и договоренность о покупке у Румынии необходимого количества вакцины по цене, которую заплатил ЕС. [...] Также нам удалось, после почти трех месяцев переговоров с компанией Pfizer, получить ответ относительно количества и цены, которую они могут нам предложить. Правда, вакцина Pfizer поступит позже. AstraZeneca доступна и сразу”, - добавила Майя Санду.

По словам президента, темпы снятия ограничений, чтобы молдаване могли путешествовать или въезжать в страну, зависят от того, сколько людей будет вакцинировано. „Теперь остается убедить всех вакцинироваться, потому что это означает спасение жизней и возможность вновь открыть страну, путешествовать, вернуться к нормальной экономической деятельности. Чем больше людей вакцинируются, тем быстрее будут аннулированы ограничения”, - заявила президент Майя Санду.

В Республике Молдова за два месяца было иммунизировано 4% населения.