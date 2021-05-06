Дом моды и бывшее здание ASITO переданы во владение Владимиру Руссу

Судьи Кишиневского суда сектора Чокана отклонили, назвав необоснованной, жалобу Вячеслава Платона против постановления генерального прокурора Александра Стояногло от 6 апреля 2021 года, согласно которому Дом моды и бывшее здание ASITO были переданы во владение бизнесмену Вячеславу Платону. Об этом заявил Серджиу Истрате, адвокат бизнесмена Владимира Руссу после судебного заседания, передает IPN.

По словам Владимира Руссу, адвокаты Вячеслава Платона потребовали, чтобы и в среду, 5 мая, судебное заседание было отложено, но заявление не было принято судьями: „Хочу отметить, в который раз адвокаты Платона потребовали отложить заседание по причине того, что один из них сделал тест на COVID-19. Он даже отправил результаты теста по электронной почте в адрес судебной инстанции, в то же время, в тесте не указано, что он положительный, или отрицательный, что очень странно при тесте на COVID-19-19. Второй адвокат указал в заявлении, что был в контакте с первым и, соответственно, есть подозрения относительно его состояния здоровья. Суд посчитал эти аргументы необоснованными”.

В этом контексте, утверждает Владимир Руссу, документы, представленные в целях отсрочки заседания, были квалифицированы судьей как документы, которые не могут быть учтены для того, чтобы отложить заседание. В результате суд удалился в совещательную комнату и вынес решение, согласно которому жалоба была отклонена.

Вячеслав Платон потребовал аннулировать распоряжение Генерального прокурора, который три недели назад констатировал серьезные нарушения в документах, подписанных его подчиненными из ПБОПОД, и распорядился вернуть недвижимость в собственность Владимира Руссу. Первое заседание было отложено из-за того, что адвокат Платона сослался на контакт с человеком, инфицированным COVID-19. В случае второго заседания отсрочка состоялась после того, как адвокат Платона потребовал, чтобы прокурор предоставил в суде материалы по уголовному делу, отражающие законность постановления генерального прокурора.