6 Мая 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
Экономика
Программа «Первый дом» становится все популярнее
06.05.2021

Хороший импульс для молодых семей.

Государственная программа "Первый Дом" пользуется все большей популярностью среди молодых семей. Согласно информации, представленной Министерством финансов, с момента начала программы ею воспользовались уже 5 873 раз. Но лишь 70 процентов заявителей - это семьи, 4 035 заявок. Остальные 1 835 подали граждане, еще не состоявшие в браке.

Средний возраст претендентов на жилье - 31,4 года. Средняя площадь приобретаемых квартир - 60 квадратных метров, средняя цена - 610 тысяч леев. Чаще всего покупаются квартиры - 5 366 случаев. Остальные 507 - это частные дома. Программа доступна каждому человеку в возрасте от 18 до 50 лет, работающему официально, в государственном учреждении либо частной компании.


 
Количество просмотров:
59
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.