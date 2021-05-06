Программа «Первый дом» становится все популярнее

Хороший импульс для молодых семей.

Государственная программа "Первый Дом" пользуется все большей популярностью среди молодых семей. Согласно информации, представленной Министерством финансов, с момента начала программы ею воспользовались уже 5 873 раз. Но лишь 70 процентов заявителей - это семьи, 4 035 заявок. Остальные 1 835 подали граждане, еще не состоявшие в браке.

Средний возраст претендентов на жилье - 31,4 года. Средняя площадь приобретаемых квартир - 60 квадратных метров, средняя цена - 610 тысяч леев. Чаще всего покупаются квартиры - 5 366 случаев. Остальные 507 - это частные дома. Программа доступна каждому человеку в возрасте от 18 до 50 лет, работающему официально, в государственном учреждении либо частной компании.