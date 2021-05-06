Ткачук: Подлинная реинтеграция страны возможна только снизу

Один из лидеров "Гражданского конгресса", бывший советник президента Владимира Воронина Марк Ткачук считает, что приднестровскому урегулированию нужна "прямая общественная поддержка"

Об этом он заявил в интервью изданию "Московский комсомолец", передает infotag.md

Говоря о причинах отказа Воронина от подписания Меморандума по приднестровскому урегулированию в 2003 году, он подчеркнул, что "сейчас гораздо важнее извлечь уроки из того драматического и, безусловно, позорного крушения".

Он напомнил, что "абсолютно все молдавские политики правой ориентации категорически не принимают федерализацию Молдовы как способ решения приднестровской проблемы". По его мнению, с этим придется считаться.

"Мирному урегулированию нужна прямая общественная поддержка. Поддержка снизу. Массовая и однозначная. Доминирующая на обоих берегах Днестра. Соединить праздник воссоединения Кишинева и Тирасполя с массовыми арестами противников в этих широтах не удастся никому", - убежден Ткачук.

Для него также ясно, что "никакой план урегулирования, сформулированный и отшлифованный в келейных условиях, не пройдет".

"Он должен писаться публично, открыто, под диктовку просвещенной улицы. И это уже не утопия. За последние годы кое-что произошло. Официальный Кишинев по фейковости и призрачности своей государственности семимильными шагами догоняет непризнанный Тирасполь.

И в Кишиневе, и в Тирасполе доминируют кланы с примерно одинаковым уровнем легитимности. Доминирующими элитами проводится в принципе схожая по жесткости людоедская социальная политика. При этом бизнес-элиты на обоих берегах Днестра давным-давно реинтегрированы. Осталось добиться такого же взаимопонимания большинства населения. Так сказать, "низов". Так, чтобы во главе общей повестки дня встал вопрос совместного освобождения от столь несовременных и зажравшихся политиков", - отметил политик.

Он убежден в том, что "подлинная реинтеграция Молдовы возможна только снизу".

"В форме совместного движения к общим целям, среди которых главная - доступ к современному человеческому развитию, социальным гарантиям, конкурентоспособному образованию, качественной медицине, языковой свободе. И главным документом, который все это будет гарантировать должен быть не очередной проект урегулирования, а новая социальная Конституция нейтральной Молдовы", - подытожил Ткачук.