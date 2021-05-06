Митрополия просит примара Чебана открыть кладбища на Радоницу

Митрополит Владимир обратился с открытым письмом к примару Иону Чебану с просьбой разрешить организацию и проведение Радоницы на столичных кладбищах.

В письме отмечается, что прихожане выполняют рекомендации властей по соблюдению санитарных норм во время пандемии, сообщает agora.md

В то же время Митрополия заверяет, что будет сотрудничать с администрацией города для хорошего проведения дня поминовения усопших.

«Мы обращаемся с просьбой разрешить провести Радоницу на кладбищах Кишинева, и указываем следующие аргументы:

- Второй год подряд верующие не могут в этот день помянуть усопших;

- Многие верующие умерли за последний год, и у их близких будет возможность вознести поминальные молитвы;

- Число людей, инфицированных COVID-19, неуклонно сокращается;

- Большинство верующих подчинились и соблюдают предписания властей по предотвращению и распространению вируса нового типа;

- Религиозные церемонии проходят на открытом воздухе, а могилы располагаются на расстоянии более 1,5 - 2 метров;

- Многие уезжают на кладбища в другие районы, и церковь призывает их приходить небольшими группами и воздерживаться от поминальных трапез в общественных местах.

Некоторые комиссии по чрезвычайным ситуациям в других регионах республики уже пересмотрели свои решения, разрешив верующим посещать кладбища 9 и 10 мая. Мы заверяем вас в открытости и сотрудничестве для хорошей организации самого важного дня памяти тех, кто покинул нас», - отмечает в письме Митрополии.