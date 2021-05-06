Василе Нэстасе: Существуют разные версии о способе прибытия Чауса в Молдову

Парламентская комиссия по расследованию похищения бывшего украинского судьи Николая Чауса изучила ряд материалов, полученных от администрации президента.

Речь идет в том числе о просьбе Чауса о предоставлении ему политического убежища в Республике Молдова. В то же время, стало известно, что состоялась дискуссия между главами администраций президентов, которые договорились, что после 23 апреля приедут представители украинских структур, чтобы предоставить подробности по делу Чауса, передает nokta.md

«Я получил несколько материалов ограниченного доступа по делу Чауса. Есть материалы по заявлениям о предоставлении политического убежища, поданные им 28 февраля 2017 года, несколько материалов о том, как он прибыл в Кишинев. У нас есть отчет, в котором он заявил, что незаконно пересек границу Республики Молдова», — заявил на пресс-конференции депутат партии Платформа DA Василе Нэстасе, председатель комиссии по расследованию дела Чауса.

В то же время Нэстасе отметил, что существует несколько гипотез относительно того, каким образом Николае Чаус прибыл в Молдову — на такси из Одессы или на частном самолете.

«Далее следуют слушания представителей президента, поскольку в одном из предоставленных ответов упоминается, что состоялась дискуссия между главами администраций президентов, которые договорились, что после 23 апреля приедут представители украинских структур, чтобы предоставить подробности по делу Чауса», — сказал Нэстасе.

Василе Нэстасе также уточнил, что на следующих встречах будут заслушаны представители Службы государственной охраны.

Напомним, адвокат Юлиан Бэлан подтвердил, что украинского судью Николая Чауса похитили.

Николай Чаус был судьей Днепровского районного суда Киева. В августе 2016 года детективы НАБУ разоблачили судью в получении взятки в размере 150 тысяч долларов. Эти средства обнаружили в двух стеклянных банках, которые судья лично закопал во дворе собственного дома.

Один человек был задержан по делу о похищении украинского судьи Николая Чауса. Об этом сообщил министр внутренних дел Павел Войку на брифинге, организованном МВД.

Служба информации и безопасности Молдовы (СИБ) отрицает свою причастность к операции по похищению украинского судьи Николая Чауса.

Примар Бельц Ренато Усатый обнародовал видео, которые, по его словам, являются кадрами операции по похищению украинского судьи Николая Чауса. Согласно изображениям, Чауса якобы положили в багажник черного Mercedes.