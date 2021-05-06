Слусарь: Перед уходом правительство Кику оставило бомбу замедленного действия

Вице-председатель парламента от партии "Платформа DA" Александр Слусарь утверждает, что перед уходом "правительство Кику оставило бомбу замедленного действия". Как передает "ИНФОТАГ", об этом политик написал в социальных сетях.

"Разграбление граждан и предприятий продолжается. Перед уходом в отставку правительство Кику заложило бомбу замедленного действия. 22 декабря 2020 г. Кабмин утвердил постановление №966. Под видом изменения методологии формирования тарифов на услуги Агентства государственных услуг (ASP), документ предусматривает, что большинство этих тарифов увеличивается в несколько раз", - написал Слусарь.

По его словам, "с 4 мая внезапно повысились тарифы на кадастровые услуги и выдачу документов гражданского состояния, с 1 июля вступят в силу новые тарифы на выдачу документов, удостоверяющих личность".

"Например, тариф за выдачу выписки из реестра недвижимого имущества увеличен с 51 до 130 леев. Услуги по первичному оформлению недвижимости подорожали в 2-3 раза. Выдача свидетельства о гражданском состоянии / дубликата становится для граждан почти в шесть раз дороже", - отмечает депутат.

В связи с этим, Слусарь обратился к правительству и ASP "возглавляемому человеком тандема Никифорчук / Андронаке, дать объяснения произошедшему и срочно пересмотреть тарифы".