Главный ж/д узел страны закрывается на неопределенный период

Движение всех поездов через Бельцкий железнодорожный узел будет закрыто сегодня на неопределенный период времени.

Он закрывается в связи с невозможностью обеспечить безопасность движения в условиях протеста работников "Железной дороги Молдовы", нерешенности проблемы погашения долгов перед ними по зарплате за многие месяцы, а также наличия ряда техническим проблем, в том числе, острым дефицитом ГСМ, массовым выходом из строя уложенных шпал и т.д., передает noi.md

Об этом говорится в телеграмме, которая была направлена из Бельцкого железнодорожного узла руководству Молдавской железной дороги для скорейшего разблокирования переговорного процесса между Дорпрофсожем и администрацией и стабилизации обстановки в рабочих коллективах для возобновления рабочего процесса в дистанции пути и открытия контролируемого и безопасного движения поездов.

В телеграмме указывается на неразрешенность долговременного конфликта между работодателем и работниками бельцкой дистанции пути в части выполнения работодателем требований положений Трудового кодекса. Говорится о наличии хронического острого дефицита материалов верхнего строения пути, ГСМ, невыполнении графиков периодического дефектоскопного контроля рельсового хозяйства по причинам отсутствия ГСМ и средств доставки операторов на линию.

В телеграмме говорится о массовом выходе из строя уложенных в пути железобетонных шпал и критическом проценте кустовой гнилости деревянных шпал и переводных брусьев на участках главного и станционного хода, об отсутствии расходных материалов для регламентных работ по текущему содержанию.

Подчеркивается, что из-за всего этого сложилась критическая ситуация, при которой становится невозможным выполнение основной задачи и функции дистанции пути - содержание всех элементов железнодорожного пути в состоянии по прочности и устойчивости, обеспечивающим безопасное, плавное и бесперебойное движение поездов с установленными скоростями.

В этой связи для обеспечения сохранности и исправности подвижного состава, грузов и локомотивов начиная с 20-30 часов 6 мая движение всем поездам через бельцкий железнодорожный узел будет закрыто на неопределенный период времени.