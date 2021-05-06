Усатый назвал министерства, которые бы хотел получить в будущем кабмине

Ренато Усатый убежден, что его партия пройдет в парламент, и даже заинтересован в получении руководства некоторыми министерствами в будущем правительстве.

Об этом политик рассказал в эфире передачи Cutia Neagră на телеканале TV8, назвав министерства, за которые хотел бы взять ответственность, сообщает realitatea.md

«Я готов взять на себя Министерство внутренних дел и Министерство сельского хозяйства. Мы поговорили с десятками руководителей сельхозпредприятий из страны и предложили им выбор: провести встречу и избрать заместителя министра и государственного секретаря. Также, и Минздрав. Важно представлять министерства, для которых у тебя есть надежные специалисты», - сказал Ренато Усатый.

В то же время он отказался назвать, с кем мог бы заключить союз в будущем законодательном собрании, но подчеркнул, что отказывается вступать в какие-либо коалиции с «грабителями, аферистами, которые являются остатками режима Плахотнюка».

Напомним, что избирательный блок "Ренато Усатый", состоящий из двух политических партий - "Нашей партии" и «Родина», был зарегистрирован ЦИК.