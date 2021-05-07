Гросу: PAS не будет создавать избирательный блок перед выборами

PAS будет действовать самостоятельно и не будет входить в избирательный блок. Об этом заявил исполняющий обязанности главы партии PAS Игорь Гросу.

"Да, мы пойдем сами. Наш анализ и цель по привлечению голосов из центра, как это было сделано на президентских выборах, показывают, что мы должны следовать этой формуле", - сказал Игорь Гросу в передаче на TVR, передает tv8.md

Два дня назад генеральный секретарь президентуры Андрей Спыну подал в отставку, чтобы участвовать в избирательной кампании с PAS.

Согласно указу, подписанному главой государства Майей Санду, досрочные парламентские выборы могут состояться 11 июля этого года. Майя Санду распустила парламент 28 апреля, сразу после того, как Конституционный суд объявил незаконным введение чрезвычайного положения в Республике Молдова.