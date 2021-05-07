Партия коммунистов проведет консультации по созданию избирательного блока с социалистами

Партия коммунистов (ПКРМ) может объединиться в электоральный блок с партией социалистов (ПСРМ) для участия в досрочных парламентских выборах 11 июля. Об этом сообщается в пресс-релизе политической силы.

Председатель партии Владимир Воронин направлен на консультации с представителями социалистов.

Отмечается, что прежние критические замечания в адрес лидера ПСРМ Игоря Додона остаются в силе, но на фоне общей угрозы партия рассмотрит вопрос об объединении сил.

“Политисполком отмечает, что в сложившейся политической ситуации в стране, существуют реальные угрозы прихода к власти, в результате досрочных парламентских выборов, правых унионистских сил, что ставит под угрозу независимость и суверенитет Молдовы, государственность страны”, – заявляют коммунисты.

28 апреля Конституционный суд признал постановление парламента о введении чрезвычайного положения с 1 апреля по 30 мая неконституционным. Решение инстанции является окончательным и обжалованию не подлежит. Поскольку режим ЧП в стране был отменен, в Молдове могут проводиться выборы. Через некоторое время после того, как глава КС объявила вердикт, президент Майя Санду заявила, что подписала указ о роспуске Законодательного органа и назначении даты досрочных парламентских выборов на 11 июля.