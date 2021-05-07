Еще в одном населенном пункте Оргеевского района командой Партии "ШОР" было установлено освещение

Команда Партии "ШОР" зажгла свет и на улицах села Воротец, входящего в состав коммуны Киперчень Оргеевского района, где был доведен до конца проект публичного освещения. В этом населенном пункте была проложена электрическая сеть протяженностью более 13 километров примерно с 360 светодиодными уличными фонарями. В рамках проекта были заменены на новые 85 столбов и модернизированы все трансформаторы электрического тока.

Жители села благодарны за то, что у них появился свет и они больше не будут бояться ходить ночью по улицам.

"Теперь ходить по улицам ночью стало безопаснее. Там, где мы живем, не было совсем света. Теперь, после того, как Шор принес нам свет на улицы, мы не боимся выходить вечером гулять", – поведала молодая мама.

"Без фонарика я не выходил вечером на улицу. Сейчас стало очень хорошо", – признается один из местных жителей.

"Спасибо тем, кто реализовал проект", – добавляет другой местный житель.

Илан Шор передал жителям села поздравительное послание по случаю завершения проекта.

"Люди поняли, что мы добиваемся наших успехов упорным трудом, а не пустыми словами и политическими играми. Уличное освещение – это только начало. 2021 год будет годом ремонта дорог. Мы отремонтируем все дороги Оргеевского района во всех селах, которыми управляют наши примары", – заявил Илан Шор в видеообращении.

По словам примара коммуны Киперчень, при поддержке Партии "ШОР" во всех трех населенных пунктах коммуны будут реализованы и другие проекты.

В свою очередь, примар коммуны Киперчень Василе Стеля заявил следующее: "С помощью Партии "ШОР" нам удалось воплотить в жизнь и другие хорошие задумки. Сейчас мы разрабатываем проекты двух спортзалов. Также мы построим многофункциональный центр в гимназии, где будут расположены библиотека, читальный и компьютерный залы".

"Партия "ШОР" не занимается геополитикой в Оргеевском районе, а проводит социальную политику. Мы продемонстрировали в Оргеевском районе, что знаем, как правильно управлять общественным леем, а реализованные проекты, в том числе, касающиеся уличного освещения, являются нашими результатами в этом отношении", – сказал председатель Оргеевского района Дину Цуркану.

Поздравительные послания по случаю завершения проекта по уличному освещению в селе Воротец передали и депутаты. Члены платформы "ЗА МОЛДОВУ" вручили примару Василе Стеля диплом парламента за успешное завершение проекта по уличному освещению.

"Мы самая молодая партия в парламенте, но за короткое время стали одной из главных политических сил. Люди доверяют Партии "ШОР", потому что это формирование выполняет все свои обязательства", – отметил вице-председатель парламента, депутат от Партии "ШОР" Владимир Витюк.

"В то время как некоторые красиво говорят о Европе с трибуны парламента, Илан Шор и его команда строят Европу здесь, у себя дома, в населенных пунктах, которые мы администрируем. Уличное освещение – это наш очень важный проект в каждом из населенных пунктов, которыми мы управляем. Все, что нам удалось сделать, было сделано при поддержке граждан", – заявила вице-председатель Партии "ШОР", депутат Марина Таубер.

На местных выборах 2019 года Партия "ШОР" выиграла в Оргеевском районе 29 из 38 мандатов примара. Всего в Оргеевском районе 74 села и коммуны. Партия "ШОР" взяла на себя обязательство внедрять проекты по уличному освещению в более чем ста населенных пунктах страны. Одновременно с уличным освещением местные избранники формирования внедряют и другие проекты по развитию инфраструктуры в селах страны.