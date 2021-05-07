Американский фонд инвестирует 2 миллиарда в жилой комплекс у Ворот города

На окраине Кишинева (у "Ворот города") будет построен жилой комплекс, в который частный фонд из США инвестирует 2 млрд. леев. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в агентстве "ИНФОТАГ" председатель муниципальной комиссии по строительству, архитектуре и земельным отношениям Василий Киртока.

По его словам, этот проект нужен городу.

"Участок под строительство - собственность предприятия "Авиатехнология", которое, к сожалению, уже многие годы бездействует. Там остались полуразрушенные здания. Появление же комплекса предполагает обустройство этой части столицы у парка "Грэдина Ботаникэ". Там будет модернизирована инфраструктура, транспортные артерии, приобретут автобусы и троллейбусы. На территории комплекса будет два спортивных зала, детский сад, парковка", - сказал Киртока.

Он говорит, что появление такого комплекса не должно мешать жизни других жителей столицы Молдовы.

"Приоритетом в деятельности комиссии остается главный принцип - Кишинев, в первую очередь, для его жителей. И лишь во вторую очередь - для бизнеса. Бизнесом можно заниматься и вне города", - сказал он.

Коснувшись темы строительства на месте бывшего Республиканского стадиона посольства США, Киртока заметил, что "руководство страны должно предложить посольству великой страны другое место".

"Очень жаль, что посольство столь великой страны связалось с этим проектом. Я, как член команды ПСРМ (не член этой партии) не поддерживаю этот проект. На месте стадиона должен быть некий социальный объект: стадион или крытый каток, с обустроенным рядом сквером. На этом месте не должно быть посольства", - сказал Киртока.

С 3 декабря 2019 г. по 31 марта 2021 г. комиссия рассмотрела 806 проектов решений, одобрив при этом 628. Всего проведено за отчетный период 27 заседаний, из которых 21 после объявления чрезвычайного положения.